Pune Flood : सिंहगड रस्त्यावरील पूरग्रस्तांना दिलासा; महापालिका स्वनिधीतून करणार नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचे काम

पुणे : पावसाळ्यात नरवीर तानाजी मालुसरे रस्त्यावरील (सिंहगड रस्ता) सोसायट्यांना पूरस्थितीपासून संरक्षित करण्यासाठी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प राबविण्याचे महापालिकेने निश्चित केले होते. त्यासाठी सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीकडे महापालिकेचे डोळे लागले होते. मात्र आता महापालिकेच्या पातळीवरच निधीची तरतूद करून हा प्रकल्प राबविण्याचे महापालिकेने निश्चित केले आहे..सिंहगड रस्त्यावरील नदीकाठ परिसरात असणाऱ्या सोसायट्यांना दोन वर्षांपूर्वी पुराचा फटका बसला होता. त्यात एकतानगरी विठ्ठलनगर, निंबजनगर या ठिकाणच्या सोसायट्यांमधील रहिवाशांचे नुकसान झाले होते. दरम्यान, या घटनेनंतर सरकारने महापालिकेमार्फत नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प राबवून पूरस्थितीवर नियंत्रण आणण्याचे व या परिस्थितीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याचे जाहीर केले होते. त्यासाठी महापालिकेने सरकारकडे निधीची मागणी केली होती. सरकारने या प्रकल्पासाठी आपत्ती व्यवस्थापन निधी अंतर्गत ३०० कोटी रुपये देण्याचे जाहीर केले होते..Pune Crime : कुख्यात गुंड नीलेश घायवळ परदेशात पसार.मात्र, अद्यापही संबंधित निधी महापालिकेला मिळालेला नाही. त्यामुळे आता राज्य सरकारच्या निधीची वाट न पाहता महापालिकेच्या पातळीवर निधी वापरून संबंधित काम सुरू करण्याचे निश्चित केले आहे. एकतानगरी विठ्ठलनगर, निंबजनगर या निवासी क्षेत्राचे मुठा नदीच्या पूरापासून संरक्षण होणार आहे. वडगाव खुर्द ते राजाराम पूल या भागात नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचा सहावा टप्प्याचे काम लवकरच सुरू होण्याची चिन्हे आहेत..विठ्ठलवाडी परिसरात पुनर्वसनसिंहगड रस्त्यावरील पूरबाधित क्षेत्र असलेल्या सदनिका आणि दुकानांचे विठ्ठलवाडी (हिंगणे खुर्द) येथील नियोजित सिंहगड रस्ता पोलिस ठाण्यामागील बाजूस पुनर्वसन केले जाणार आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव पालिकेने सरकारकडे पाठवला आहे. ११ टप्प्यांमध्ये वडगाव खुर्द ते राजाराम पूल या ४ किलोमीटरच्या परिसरात नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प राबविला जाणार आहे. त्यात पुरापासून नागरी क्षेत्राचे संरक्षण करण्याबरोबरच जॉगिंग ट्रॅक, घाट विकसित करणे, नाल्यांचे पुनर्वसन आदी कामे केली जाणार आहेत..वडगाव खुर्द ते ते राजाराम पूल यादरम्यान मुठा नदीलगत नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे एकतानगर विठ्ठलनगर, निंबजनगर या भागातील इमारती व वस्त्यांचे संरक्षण होईल. महापालिका प्रकल्पाचे काम सुरू करणार असून जूनपर्यंत काम पूर्ण होईल.- नवलकिशोर राम, आयुक्त, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.