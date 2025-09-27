पुणे

Pune Flood : सिंहगड रस्त्यावरील पूरग्रस्तांना दिलासा; महापालिका स्वनिधीतून करणार नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचे काम

Pune Flood Protection : सिंहगड रस्त्यावरील सोसायटींच्या पूर प्रतिबंधासाठी महापालिकेने स्वतः निधी तरतूद करून नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचा सहावा टप्पा लवकरच सुरू करणार.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पावसाळ्यात नरवीर तानाजी मालुसरे रस्त्यावरील (सिंहगड रस्ता) सोसायट्यांना पूरस्थितीपासून संरक्षित करण्यासाठी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प राबविण्याचे महापालिकेने निश्‍चित केले होते. त्यासाठी सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीकडे महापालिकेचे डोळे लागले होते. मात्र आता महापालिकेच्या पातळीवरच निधीची तरतूद करून हा प्रकल्प राबविण्याचे महापालिकेने निश्‍चित केले आहे.

