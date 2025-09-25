Pune Traffic : पुण्यातील पादचारी मार्ग छोटे करणार, महापालिकेचा निर्णय; वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी विविध उपाययोजना

पुणे : शहरातील प्रमुख ३२ रस्ते आणि २२ चौकांत वाहतूक कोंडी होत असल्याबद्दल महापालिका प्रशासनाने माहिती संकलित केली आहे. त्यावर आज वाहतूक पोलिसांसोबत झालेल्या बैठकीत एका महिन्यात त्वरित होणारी कामे पूर्ण करून रस्ते मोठे व अडथळा मुक्त करण्याचा निर्णय झाला आहे. तसेच पादचारी मार्ग लहान करणे, जागा ताब्यात घेणे अशा प्रकारच्या कामांना वेळ लागणार असल्याचे पथ विभागप्रमुख अनिरुद्ध पावसकर यांनी सांगितले..पुण्यातील रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी का होत आहे? याचे कारणे साधून त्याचा अहवाल सोमवारपर्यंत (ता. २२) सादर करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी प्रशासनाला दिले होते. यात पथ विभाग, बांधकाम विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, परिमंडळ कार्यालय, अतिक्रमण विभाग, विद्युत विभाग, आकाशचिन्ह या विभागांमधील अधिकारी, अभियंत्यांना अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. ही माहिती संकलित झाल्यानंतर आज या संदर्भात बैठक पार पडली. बैठकीला आयुक्त नवलकिशोर राम, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, वाहतूक पोलिस उपायुक्त हिंम्मत जाधव आदी अधिकारी उपस्थित होते..Pune Crime : अपहरण झालेली तीन वर्षांची चिमुरडी सुखरूप परत; विमानतळ पोलिसांची कारवाई, कल्याण रेल्वे स्थानकातून आरोपी ताब्यात.शहरातील वाहतूक कोंडीचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांसह अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींनाही बसत आहे. त्यामुळे शहरातील कोंडी फोडण्यासाठी महापालिका व पोलिसांवर दबाव निर्माण झाला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून वारंवार प्रयत्न करूनही वाहतूक कोंडीत जागतिक स्तरावर पुण्याचा चौथा क्रमांक लागत आहे. टॉमटॉम या संकेतस्थळाच्या माहितीनुसार, पुण्यात १० किलोमीटर अंतर पार करण्यासाठी ३३ मिनिटांचा वेळ लागत आहे. त्याचा परिणाम पुणेकरांवर होत आहे..महापालिकेने माहिती संकलित केली असता, त्यात रस्त्यातील अतिक्रमणे, गरजेपेक्षा मोठे पादचारी मार्ग, सायकल मार्ग, पडलेले खड्डे, ओबडधोबड पॅचवर्क यामुळे वाहतुकीला अडथळा होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याचप्रमाणे प्रमुख रस्त्यांवर हातगाड्या, पथारी, स्टॉलचे अतिक्रमण, पादचारी मार्गांवर झालेले अतिक्रमण, अवैध बांधकाम यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. तेथील जुजबी कारवाईनंतर पुन्हा अतिक्रमणे थाटली जात असल्याने कोंडी होत आहे..कामे पूर्ण होण्यास लागणार वेळआजच्या बैठकीत महापालिका, वाहतूक पोलिस, महावितरण, बीएसएनएल यासह अन्य शासकीय विभागांना सोबत घेऊन प्रत्येक विभागाने त्यांच्याकडून रस्त्यात काय अडथळे होतात, ते दूर करण्यासाठी समन्वयाने काम करण्याचे ठरले आहे. रस्त्यावर असणारे विजेचे डीपी, पथदिवे, अतिक्रमण, खड्डे या समस्यांवर काम केले जाणार आहे. एका महिन्यात प्रामुख्याने ही कामे पूर्ण केली जाणार आहेत. या ३२ रस्त्यांवर अनेक ठिकाणी सायकल मार्ग आहेत, पादचारी मार्ग मोठे आहेत, ते लहान करण्यात येतील. सायकल मार्ग स्वतंत्रपणे करण्याऐवजी ते काढून टाकून सायकलसाठी लाल पिवळे पट्टे मारून तो मार्ग तयार केला जाईल. सायकलसह अन्य वाहनेही ती जागा वापरू शकणार असल्याने कोंडी कमी होण्याची शक्यता आहे. पण ही कामे होण्यास काहीसा वेळा लागेल, असे पावसकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.