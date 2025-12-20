पुणे

Pune Crime : कदमवाक वस्तीतील जयश्री एक्झिक्युटिव्हवर लोणी काळभोर पोलिसांचा बनावट गिऱ्हाईक पाठवून छापा; दोन महिलांची सुटका!

Loni Kalbhor Police : कदमवाक वस्तीतील जयश्री एक्झिक्युटिव्ह हॉटेलवर लोणी काळभोर पोलिसांनी छापा टाकून वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या दोन आरोपींना अटक केली. या कारवाईत दोन पीडित महिलांची सुटका करत ८४ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
सकाळ वृत्तसेवा
सुनील जगताप

उरुळी कांचन : लोणी काळभोर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील कवडीपाट टोल नाका येथे असलेल्या हॉटेल जयश्री एक्झिक्यूटिव्ह रेस्टॉरंट बार अँड लॉजिंग वर लोणी काळभोर पोलिसांनी १९ तारखेला सकाळी दहाच्या दरम्यान छापा टाकून वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या दोन व्यक्तींना ताब्यात घेऊन दोन महिलांची सुटका केली आहे.

