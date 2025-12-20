Pune Bridge Collapse : अवजड डंपरमुळे गुंजवणी नदीवरील कोदवडी पूल कोसळला; २५ पेक्षा अधिक गावांचा संपर्क तुटला!

वेल्हे (पुणे ) : राजगड तालुक्यातील गुंजवणी नदीवरील पदबाबा मोरी ते कोदवडी मार्गावरील लोखंडी पूल अवजड वाहनासाठी 19 जून 2025 रोजी बंद केला असताना सुद्धा अवजड वाहतूक सुरू असल्याने अखेर हा पुल कोसळल्याची घटना शनिवार (ता.20) रोजी सायंकाळी चार वाजण्याच्या सुमारास घडली. या घटनेमुळे परिसरातील सुमारे 25 पेक्षा अधिक गावांना वाहतुकीसाठी सोईस्कर असणारा हा मार्ग पूर्णता बंद झाला झाल्याने नागरिका प्रवाशांचे मोठे हाल झाले आहेत..रविवार सायंकाळच्या सुमारास दोन ब्रास पेक्षा अधिक डबर घेऊन जाणारा आयचर कंपनीचा डंपर क्रमांक एम.एच.- १२ व्हीटी -6139 या पुलावरून जात असताना डंपर मधोमध गेल्यानंतर पूल तुटून गाडीसह गुंजवणी नदीमध्ये कोसळला यामध्ये गाडीचा चालक राजू तानाजी मिंडे (रा. कोदवडी ता.राजगड ) हा किरकोळ जखमी झाल्याची माहिती वेल्हे पोलिसांनी दिली असून घटनास्थळी प्रभारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक किशोर शेवते यांनी भेट देत पुलाच्या दोन्ही बाजू प्रवासासाठी बंद केल्या असून नागरिकांना पर्यायी मार्गाचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले आहे..Pune Crime : कदमवाक वस्तीतील जयश्री एक्झिक्युटिव्हवर लोणी काळभोर पोलिसांचा बनावट गिऱ्हाईक पाठवून छापा; दोन महिलांची सुटका!.राजगड तालुक्यातील गुंजवणी नदीच्या उजव्या तीरावर असणाऱ्या कोदवडी, मंजाई आसनी , दामगुडा आसनी, सुरवड, वडगाव झांजे, सोंडे कारला, सोंडे माथना, जाधव सोंडे, भागीनघर तसेच भोर तालुक्यातील भाटघर धरण परिसरातील कुरंजी, करंदी,खेडेबारे,वाकांबे,वाढांबे या गावांना वेल्हे चेलाडी राज्य मार्गाला जोडणारा महत्त्वाचा लोखंडी पूल होता. या पुलावरून अनेक स्थानिक नागरिक, विद्यार्थी, चाकरमानी पर्यटक दररोज प्रवास करत होते. मात्र गेल्या अनेक वर्षापासून या पुलाची जीर्ण अवस्था झाली होती तर देखभालीचा अभाव असल्यामुळे या पुलावर दुर्घटनेची मोठी टांगती तलवार उभी होती..पुलास गंजलेल्या अवस्थेत होता तर त्याच्या संरचनेला भेगा पडल्या होत्या. या परिसरातील अनेक ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांनी लोकप्रतिनिधी आमदार व खासदारांकडे या पुला संदर्भात वेळोवेळी मागणी केली असल्याची माहिती सुरवडचे सरपंच अशोक सरपाले, दामगुडे आसनीचे माजी सरपंच विश्वास दामगुडे, कोदवडी येथील सामाजिक कार्यकर्ते अमित माने, यांच्यासह परिसरातील अनेक सरपंचांनी माहिती दिली..पुलाच्या बाजूलाच गुंजवणी नदीवरील लोखंडी फुल वाहतुकीस धोकादायक असून अवजड तसेच हलक्या वाहनास बंदी असल्याचा फलक जिल्हा परिषदेच्या पुणे कार्यकारी अभियंता बांधकाम उत्तर विभागाच्या वतीने लावण्यात आला होता मात्र या पुलावरून सर्रास अवजड वाहनांची वाहतूक झाल्याने तसेच प्रशासनाचे दुर्लक्ष केल्याने अखेर हा पुल कोसळला आहे. मात्र यामुळे दुचाकी तसेच पायी जाणाऱ्या नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली असून सायंकाळच्या सुमारास अनेक नागरिकांनी धोकादायक स्थितीत नदीच्या पाण्यातून वाटचाल केली असल्याने प्रशासनाने तात्काळ पर्यायी रस्त्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी परिसरातील नागरिक करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.