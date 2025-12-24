पुणे

Pune Cyber Scam : सायबर गुन्हेगारांनी पोलिस असल्याचा भास करून ज्येष्ठ नागरिकाला फसवले; बँक खात्यातून ३६ लाख रुपयांचा गंडा!

Senior Citizen Safety : पुण्यातील एका ७९ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाला सायबर चोरट्यांनी पोर्नोग्राफीची भीती दाखवून ३६ लाख रुपये फसवले. पोलिसांनी तक्रार नोंदवून तपास सुरू केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : सायबर चोरट्यांनी पोलिस असल्याचे भासवून एका ज्येष्ठ नागरिकाला पोर्नोग्राफी करीत असल्याची भीती दाखवून ३६ लाख रुपयांची फसवणूक केली. हा प्रकार धायरीतील डीएसके विश्व परिसरात घडला. याप्रकरणी नांदेड सिटी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत धायरीतील एका ७९ वर्षीय ज्येष्ठ व्यक्तीने फिर्याद दिली आहे.

