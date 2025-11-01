पुणे

Purandar Airport : भूसंपादनासाठी हवे पाच हजार कोटी, प्रस्तावित पुरंदर विमानतळ; जिल्हाधिकारी डुडी यांची माहिती

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : प्रस्तावित पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी सुमारे पाच हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. तसेच, जमिनीचा मोबदला आणि परतावा वाढवून मिळावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे. त्याबाबत राज्य सरकारकडे चर्चा करू, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. जितेंद्र डुडी यांनी शुक्रवारी दिली.

pune
Airport
Land Acquisition
purandar

