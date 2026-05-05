Purandar Airport Update : पुरंदर विमानतळासाठी जमीन अधिग्रहण अंतिम टप्प्यात, शेतकऱ्यांना ७ मे पासून पैसे वाटप; ऑक्टोबरमध्ये सुरू होणार काम

पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. सात गावांमधील एकूण १२१६ हेक्टर जमीन आणि अतिरिक्त २४२ एकर जमीन घेण्यात येणार आहे. जमिनींचे संपूर्ण अधिग्रहण होताच विमानतळाचे काम ऑक्टोबर-नोव्हेंबर मध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली..जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि सासवड एसडीएम कार्यालयाच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना व्याजासहित एक एकरला १ कोटी ६१ लाख १ हजार ९२५ रुपये इतका दर निश्चित करण्यात आला आहे. फळबागा असल्यास दुप्पट दर देण्यात येणार आहे. विहिरी आणि बोरवेलचेही स्वतंत्र दर निश्चित करण्यात आले आहेत. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यावर सरासरी २ कोटी रुपये जमा होण्याची शक्यता आहे..जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले की, ७ मे २०२६ पासून पैसे वाटप सुरू होणार आहे.शेतकऱ्यांनी सर्व कागदपत्रे घेऊन संबंधित कार्यालयात येणे आवश्यक आहे. करारनामा झाल्यानंतर आरटीजीएस द्वारे थेट खात्यात पैसे जमा केले जातील. ही प्रक्रिया १० जून २०२६ पर्यंत चालणार आहे. ज्यांची सहमती असेल त्यांना प्रथम पैसे दिले जातील. सहमती न देणाऱ्यांची जमीन सक्तीने भूसंपादन प्रक्रियेद्वारे घेतली जाईल..जिल्हा प्रशासनाने सात टीम्स तयार केल्या असून, त्यांच्यामार्फत अधिग्रहण प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अफवा किंवा संभ्रमात पडू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. "जमीन दिली नाही तर जास्त पैसे मिळतील" अशा अफवा पसरवल्या जात आहेत, मात्र सर्व शेतकऱ्यांना सारखाच दर लागू राहणार आहे. प्रशासनाने बनावट पत्रे फिरत असल्याची माहिती दिली आहे. याबाबत पोलिस अधीक्षकांकडे गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत,असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. .FAQs 1. जमीन अधिग्रहण कधी सुरू होणार आहे? 👉 ७ मे २०२६ पासून पैसे वाटप सुरू होणार आहे.2. शेतकऱ्यांना किती मोबदला मिळणार आहे? 👉 प्रति एकर ₹1,61,01,925 दर निश्चित असून फळबागांसाठी दुप्पट दर आहे.3. पैसे कशा पद्धतीने दिले जातील? 👉 करारानंतर RTGS द्वारे थेट बँक खात्यात पैसे जमा होतील.4. जर शेतकऱ्यांनी सहमती दिली नाही तर काय होईल? 👉 अशा जमिनी सक्तीच्या भूसंपादन प्रक्रियेद्वारे घेतल्या जातील.5. पैसे मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काय करावे? 👉 आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित कार्यालयात उपस्थित राहून करारनामा करावा.6. अफवांबाबत प्रशासनाने काय सांगितले आहे? 👉 "जमीन न दिल्यास जास्त पैसे मिळतील" ही अफवा चुकीची असून सर्वांना समान दर मिळणार आहे.