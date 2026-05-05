पुणे

Purandar Airport Update : पुरंदर विमानतळासाठी जमीन अधिग्रहण अंतिम टप्प्यात, शेतकऱ्यांना ७ मे पासून पैसे वाटप; ऑक्टोबरमध्ये सुरू होणार काम

Compensation Rate : ७ मे ते १० जून २०२६ दरम्यान RTGS द्वारे थेट खात्यात पैसे जमा होणार. सहमती देणाऱ्यांना प्रथम पैसे; नकार दिल्यास सक्तीचे भूसंपादन लागू. अफवा व बनावट पत्रांपासून सावध राहण्याचे प्रशासनाचे आवाहन.
Purandar Airport Update : पुरंदर विमानतळासाठी जमीन अधिग्रहण अंतिम टप्प्यात, शेतकऱ्यांना ७ मे पासून पैसे वाटप; ऑक्टोबरमध्ये सुरू होणार काम
Yashwant Kshirsagar
Updated on

पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. सात गावांमधील एकूण १२१६ हेक्टर जमीन आणि अतिरिक्त २४२ एकर जमीन घेण्यात येणार आहे. जमिनींचे संपूर्ण अधिग्रहण होताच विमानतळाचे काम ऑक्टोबर-नोव्हेंबर मध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.

Loading content, please wait...
pune
Airport
purandar
Pune Collector
farmers' demands