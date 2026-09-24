पुणे

Purandar Airport: पुरंदर विमानतळाच्या जागेला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा धक्का; उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

High Court Rejects Farmers Plea Against Purandar Airport Site: उच्च न्यायालयाचा भूसंपादन याचिकेवर शिक्कामोर्तब; विमानतळासाठी ४० हेक्टर जमिनीच्या संपादनाला मार्ग मोकळा, शेतकऱ्यांना १० ऑक्टोबरपर्यंत संमतीची मुदत
Purandar Airport Land Acquisition High Court Rejects Farmers Plea Seeking Change In Proposed Airport Location

Purandar Airport Land Acquisition High Court Rejects Farmers Plea Seeking Change In Proposed Airport Location

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनाला विरोध करणारी व विमानतळाची जागा बदलण्याची मागणी करणारी शेतकऱ्यांची याचिका उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. २२) फेटाळली. जागेची निश्चिती करणे हा सर्वस्वी तांत्रिक तज्ज्ञांच्या अखत्यारीतील विषय व राज्य सरकारच्या धोरणाचा भाग आहे. राज्याच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी न्यायालय हे तज्ज्ञ प्राधिकरण नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

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