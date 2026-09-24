Purandar Airport: पुरंदर विमानतळाच्या जागेला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा धक्का; उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनाला विरोध करणारी व विमानतळाची जागा बदलण्याची मागणी करणारी शेतकऱ्यांची याचिका उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. २२) फेटाळली. जागेची निश्चिती करणे हा सर्वस्वी तांत्रिक तज्ज्ञांच्या अखत्यारीतील विषय व राज्य सरकारच्या धोरणाचा भाग आहे. राज्याच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी न्यायालय हे तज्ज्ञ प्राधिकरण नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.न्यायालयाच्या निकालामुळे संमती न मिळालेल्या सुमारे ४० हेक्टर जमिनीच्या संपादनाचा मार्ग काही प्रमाणात मोकळा झाला आहे. दरम्यान, या शेतकऱ्यांना भूसंपादनासाठी संमती देण्यास आता १० ऑक्टोबरची मुदत दिल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली. याचिकाकर्ते भूसंपादन किंवा नुकसानभरपाई संदर्भात संबंधित प्राधिकरणाकडे दाद मागू शकतात. .तसेच, संबंधित कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यांना देण्यात येणारी नुकसानभरपाई योग्य किंवा कायद्यानुसार नसल्यास, त्याविरुद्ध ते आव्हान देऊ शकतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांना मुदतही न्यायालयाने दिली..सरकारने निश्चित केलेल्या जागेवरील भूसंपादन प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्यात येत असून, वनपुरी, कुंभारवळण, उदाचीवाडी, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी व पारगाव या गावांतील ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी संमती दिलेली आहे. अद्यापपर्यंत ९१० हेक्टर क्षेत्राच्या संपादनाची कार्यवाही पूर्ण झाली असून, सुमारे तीन हजार ८७५ कोटी रुपये एवढा मोबदला संबंधित शेतकऱ्यांना देण्यात आला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्यापपर्यंत संमती दिली नाही, त्यांना संमती देण्यासाठी १० ऑक्टोबरची मुदतवाढ देण्यात येत असून, सर्व संपादन प्रक्रिया २० ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...भूसंपादनासाठी सरकारने मोठे पॅकेज दिले आहे. भूसंपादनासाठी दिलेल्या वाढीव मुदतीत संमती दिल्यास १० टक्के परतावा व पुनर्वसन धोरणाप्रमाणे इतर लाभ देण्यात येणार आहेत. सामाईक क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक प्रश्न सोडवून नुकसानभरपाईची रक्कम स्वीकारावी, जेणेकरून ही रक्कम न्यायालयीन प्रक्रियेत अडणार नाही.- जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.