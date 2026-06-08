पुणे

Purandar Airport: पुरंदर विमानतळासाठी ६० टक्के भूसंपादन; संमतिपत्रे सादर करण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत, आतापर्यंत ९०० कोटी रुपयांच्या मोबदल्याचे वाटप

Farmers receive compensation for Purandar Airport project: पुरंदर विमानतळासाठी ६० टक्के भूसंपादन पूर्ण; १,८३७ एकर जागेसाठी शेतकऱ्यांची संमती, ९०० कोटींचा मोबदला थेट खात्यात
Major Boost for Purandar International Airport Project as 1,837 Acres Secured

Major Boost for Purandar International Airport Project as 1,837 Acres Secured

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी आतापर्यंत १ हजार ८३७ एकर जागेचे शेतकऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्र (संमतीपत्र) जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केले आहे. विमानतळासाठी भूसंपादन करावयाच्या एकूण क्षेत्रापैकी जवळपास ६० टक्क्यांहून अधिक जागा जिल्हा प्रशासनाच्या ताब्यात आली आहे, तर आतापर्यंत ९०० कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. भूसंपादनासाठी संमतीपत्रे देण्याची अंतिम मुदत दोन दिवसांत संपुष्टात येणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

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