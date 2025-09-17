पुणे

Purandar Airport : पुरंदर विमानतळासाठी संमतिपत्रे सादर करण्यास केवळ दोन दिवस शिल्लक

Land Acquisition : पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी ७०% पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांची संमती प्राप्त झाली असून, उर्वरित शेतकऱ्यांनी पुढील दोन दिवसांत संमतिपत्रे सादर करून भूखंड परताव्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
पुणे : पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी ७० टक्क्यांहून अधिक जागेची संमतिपत्रे जिल्हा प्रशासनाकडे दाखल झाली आहेत. संमतिपत्रे सादर करण्यासाठी अवघ्या दोन दिवसांची मुदत राहिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी मुदतीत संमतिपत्रे सादर करून दहा टक्के जागेचा परतावा निश्‍चित करून घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. संमतिपत्रे देण्याची मुदत संपल्यानंतर आठ दिवसांनी भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या जागेची मोजणी हाती घेण्यात येणार असल्याचेही प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

