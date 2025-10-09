Purandar Land Scam : पुरंदर विमानतळ प्रकल्प; बनावट कागदपत्रांवर जमीन व्यवहारांची चौकशी

पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळामुळे त्या परिसरातील जमिनींना सोन्याचे दर मिळू लागल्याने काही जणांनी बनावट कागदपत्रे तयार करून जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे प्रस्तावित विमानतळ परिसरातील मागील पाच वर्षांतील सर्व जमीन व्यवहारांची तपासणी करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली. या तपासणीत आढळणाऱ्या दोषींवर कारवाई केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..पुरंदर तालुक्यातील कुंभारवळण, एखतपूर, पारगाव, मुंजवडी, खानवडी, उदाचीवाडी आणि वनपुरी या सात गावांच्या सुमारे तीन हजार एकर जमिनीवर विमानतळ होणार आहे. सध्या जमिनींची मोजणी सुरू असून १७ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, बनावट दस्तऐवजांच्या आधारे जमिनींची खरेदी-विक्री झाल्याने एका प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला. .तसेच अशा प्रकारच्या तीन तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या असून, आणखी काही प्रकरणे आहेत का? याचा शोध घेण्यात येत आहे. या प्रकरणामध्ये काही महसूल अधिकाऱ्यांचाही सहभाग असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जिल्हाधिकारी डुडी यांनी या बाबीची गंभीर दखल घेतली असून, कोणालाही सोडले जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला..Pune News : उंचीचे बंधन काढण्याची शिफारस; पर्वतीला बाधा नसल्याचा ‘एसआरए’ने दिलेल्या अहवालात दावा.शेतकऱ्यांच्या नावावर असलेल्या जमिनी अन्य व्यक्तींना विकल्या गेल्या असून, त्यांच्या नावाने खोटे आधारकार्ड तयार करून सातबारा नोंदी बदलल्याचेही समोर आले आहे. सध्या अशा तीन प्रकरणांवर तपास सुरू असून, आणखी काही प्रकरणे उघड होण्याची शक्यता आहे..डुडी म्हणाले, ‘‘खोटी कागदपत्रे सादर करून जमीन खरेदी-विक्रीची तीन प्रकरणे जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास आली आहेत. अशा प्रकारच्या अनेक व्यवहारांची शक्यता आहे. पोलिसांमार्फत याची सखोल चौकशी केली जाईल आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करण्यात येईल. शेतकऱ्यांची फसवणूक झालेली प्रकरणे आम्ही सुधारू. सातबारा उताऱ्यांतील चुकीच्या नोंदी दुरुस्त करून मूळ शेतकऱ्यांच्या नावे परत नोंद केली जाईल.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.