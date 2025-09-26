Purandar Airport : पुरंदर विमानतळासाठी ९३% भूसंपादनाची संमत्ती, कामाला लवकरच सुरुवात

पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी संमतिपत्रे सादर करण्यासाठी दिलेली वाढीव मुदत गुरुवारी संपली. या मुदतीत एकूण तीन हजार एकर क्षेत्रापैकी आजअखेर २ हजार ८१० एकर जागेची संमत्तीपत्रे जिल्हा प्रशासनाकडे सादर झाली आहेत. त्यामुळे एकूण भूसंपादनाच्या ९३ टक्क्यांहून अधिक जागेची संमतिपत्रे दाखल झाल्याने विमानतळाचे काम सुरू करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल पडले असल्याचे मानले जात आहे. दरम्यान, आता संमतिपत्रे सादर करण्यास मुदत दिली जाणार नसल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले. .पुरंदर तालुक्यातील सात गावांत विमानतळासाठी सुमारे ३ हजार एकर जमिनीचे संपादन करण्यात येत आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांना संमत्तीपत्रे सादर करण्यासाठी २६ ऑगस्ट ते १८ सप्टेंबरची मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीत सुमारे २ हजार ८० शेतकऱ्यांनी एकूण २७०० एकर जमिनीच्या अधिग्रहणासाठी मान्यता दिली आहे..Pune Crime:'ओतूर येेथे पत्नीच्या खुनाबद्दल पतीला जन्मठे'; पन्नास हजार दंडाची शिक्षा, गुप्त भागावर रॉकेल ओतून पेटवून दिले .त्यानुसार पत्रेही दिली आहेत. मात्र ३०० एकर जमिनीच्या संपादनासाठी संमती आलेले नाही. मुदतीत संमती न दिल्याने या शेतकऱ्यांना विकसित भूखंडाचा लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, या शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळावा, यासाठी सर्व गावांमधील सरपंच आणि ग्रामस्थांनी ही मुदत आणखी वाढवून द्यावी, अशी मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे केली होती. जिल्हा प्रशासनाने ही मुदत आता आजपर्यंत (ता. २५) वाढविली होती..संमत्तीपत्रे सादर करण्याची मुदत आज संपुष्टात आली. आजअखेर २ हजार ८१० एकर जागेची संमत्तीपत्रे जिल्हा प्रशासनाकडे दाखल झाली आहेत. आतापर्यंत एकूण ३ हजार २२० शेतकऱ्यांनी भूसंपादनासाठी संमती दर्शविली आहे. त्यामुळे विमानतळासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या एकूण क्षेत्राच्या ९३ टक्के जागेची संमत्तीपत्रे जिल्हा प्रशासनाकडे सादर झाली आहेत, असे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले. यानंतर संमत्तीपत्रे सादर करण्यासाठी कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असेही ते म्हणाले..इतर मालमत्तेचा मोबदला मिळणारदरम्यान, संमत्तीपत्रे देण्याची मुदत संपल्यानंतर लगेचच अर्थात शुक्रवारपासून (ता. २६) जमिनीच्या मोजणीला प्रारंभ करण्यात येणार आहे. मोजणी करताना जमिनीव्यतिरिक्त घर, विहीर, पाइपलाइन, झाडे, फळझाडे तसेच अन्य मालमत्तेचा तपशील घेण्यात येणार आहे. मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर मूल्यांकनात या मालमत्तेचा अंतर्भाव करून शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला दिला जाणार, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. मुंजवडी, उदाचीवाडी, एखतपूर, खानवडी, वनपुरी आणि कुंभारवळण येथील गावांमधील जवळपास ९९ टक्के संमत्तीपत्रे सादर झाली आहेत, तर पारगाव, येथील ८५ टक्क्यांपेक्षा जास्त जमिनीची संमत्तीपत्रे आली आहेत..संमतिपत्रे सादर करण्यासाठी दिलेली मुदतवाढ आज संपली आहे. या मुदतीत २ हजार ८१० एकर जागेची संमत्तीपत्रे दाखल झाली आहे. आता मुदतवाढ दिली जाणार नाही.- जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.