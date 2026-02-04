CM Devendra Fadnavis : पुरंदर येथील विमानतळासाठी राज्य सरकार घेणार कर्ज

पुणे - पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक असणारा निधी उभारण्याकरिता कर्ज घेण्यात येणार आहे. त्याचा सविस्तर प्रस्ताव पुढील आठवड्यात १० फेब्रुवारीला होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना केली..पुरंदर विमानतळाबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुंबईमध्ये आढावा बैठक घेतली. त्यात त्यांनी सूचना केल्या. या वेळी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (परिवहन) संजय सेठी, प्रधान सचिव (उद्योग) पी. अन्बळगन, मुख्यमंत्र्यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारसू, तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी उपस्थित होते..पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमध्ये विमानतळ होणार असून, सुमारे तीन हजार एकर जमिनी संपादित करण्यात येणार आहे. यासाठी प्रति एकरी एक कोटी रुपयांहून अधिक दर देण्याचे ठरले असून, चारपट मोबदला व दहा टक्के जमीन परतावा देण्याचे राज्य सरकारने यापूर्वीच मान्य केले आहे.गेल्या महिन्यात जमिनीचा एकरी दर, तसेच परताव्यापोटी देण्यात येणारे दहा टक्क्यांऐवजी वाढीव जमीन देण्यास राज्य सरकार तयार असल्याचे फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांशी बोलताना स्पष्ट केले होते. त्यामुळे भूसंपादनासाठी जिल्हा प्रशासनाने पूर्वी पाच हजार कोटींचा निधी लागेल, असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे दिला होता..घोषणेनंतर आता हा खर्च एक हजार कोटी रुपयांनी वाढून सहा हजार कोटी रुपये झाला आहे. यासाठी राज्य सरकारने कर्ज उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाने मान्य केल्यानंतर ‘हुडको’कडे पाठविण्यात येणार आहे.फडणवीस म्हणाले, ‘भूसंपादनाचा मोबदला देण्यासाठी ‘एमआयडीसी’ला ‘हुडको’कडून कर्ज घ्यावे लागणार आहे. त्यासाठी मुख्य सचिवांनी संबंधितांशी चर्चा करून प्रस्ताव तयार करावा. तो पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करावा. पुरंदर विमानतळाचा परिसर आता झपाट्याने विकसित होणार आहे. हा विकास परिसर म्हणून गणला जाणार आहे. त्याची अनियंत्रित वाढ होऊ नये, यासाठी आतापासूनच नियोजन करावे. यासाठी सिडकोने पुढाकार घ्यावा. हे नियोजन नवी मुंबईसारखे असावे.’.एप्रिलच्या मध्यापासून प्रत्यक्ष काममंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्तावाला मान्यता दिल्यानंतर फेब्रुवारीअखेरपर्यंत निधी जिल्हा प्रशासनाला उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पुढील आठवडाभरात शेतकऱ्यांना मोबदल्याचे वाटप करण्यात येऊ शकते. त्यानंतर भूसंपादन पूर्ण करण्यात येऊन एप्रिलच्या मध्यापासून विमानतळाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होऊ शकते, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.