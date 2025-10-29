Purandar Airport : अतिरिक्त १४८ हेक्टर जमीन देण्यास संमती; पुरंदर विमानतळासाठी १,२५४ हेक्टरची मोजणी

पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या एक हजार २८५ हेक्टर जमिनीपैकी आतापर्यंत एक हजार २५४ हेक्टरची प्रत्यक्ष मोजणी पूर्ण झाली आहे. प्रस्तावित विमानतळालगत १४८ हेक्टर अतिरिक्त जमीन देण्यास शेतकरी तयार आहेत. तिची मोजणी येत्या आठवड्यात पूर्ण होऊन मोजणीचा अहवाल सरकारकडे पाठविण्यात येईल..पुरंदर तालुक्यातील कुंभारवळण, एखतपूर, पारगाव, मुंजवडी, खानवडी, उदाचीवाडी आणि वनपुरी या सात गावांमध्ये विमानतळ होणार आहे. यासाठी एक हजार २८५ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. प्रशासनाने संपादनापूर्वी जमीन मोजणीला २६ सप्टेंबरपासून सुरुवात केली. त्यानंतर अतिरिक्त १४८ हेक्टर जमीन देण्याची संमती शेतकऱ्यांनी दिली आहे. या जमिनीची मोजणी आठवडाभरात पूर्ण करणार आहे. .Crime: 'तो' ॲसिड हल्ला बनावट! मुलीनेच केला होता बनाव; फोनमध्ये आढळले अश्लील फोटो, व्हिडीओ.त्याचा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येईल. सरकारच्या मंजुरीनंतर उच्चाधिकारी समितीकडून भूसंपादनाच्या मोबदल्याचा दर निश्चित करण्यात येईल. त्यानंतर शेतकऱ्यांबरोबर चर्चा करून करारनामा करणार आहे. निवाडे जाहीर करून मोबदला वाटपाचे काम सुरू होईल, असेही प्रशासनाने सांगितले..वाढीव परताव्याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष‘एमआयडीसी’ कायद्यातील भूसंपादन कलम ३३-१ नुसार प्रसिद्धिपत्रक जारी करण्यात येणार आहे. दराबाबत शंका असल्यास शेतकऱ्यांशी वाटाघाटी करण्यात येईल. त्यात पुन्हा दर निश्चिती करण्यात येईल. यापूर्वी शेतकऱ्यांनी विकसित भूखंडाचा परतावा वाढवून देण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे दर निश्चितीवेळी परतावा वाढविण्याबाबत राज्य सरकार काय निर्णय घेणार, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.