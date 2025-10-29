पुणे

Purandar Airport : अतिरिक्त १४८ हेक्टर जमीन देण्यास संमती; पुरंदर विमानतळासाठी १,२५४ हेक्टरची मोजणी

Purandar Airport Land Measurement Nears Completion : पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी आवश्यक १,२८५ हेक्टर जमिनीपैकी १,२५४ हेक्टरची मोजणी पूर्ण झाली असून, शेतकरी १४८ हेक्टर अतिरिक्त जमीन देण्यास तयार असल्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.
Farmers Agree to Offer Additional Land for Project

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या एक हजार २८५ हेक्टर जमिनीपैकी आतापर्यंत एक हजार २५४ हेक्टरची प्रत्यक्ष मोजणी पूर्ण झाली आहे. प्रस्तावित विमानतळालगत १४८ हेक्टर अतिरिक्त जमीन देण्यास शेतकरी तयार आहेत. तिची मोजणी येत्या आठवड्यात पूर्ण होऊन मोजणीचा अहवाल सरकारकडे पाठविण्यात येईल.

