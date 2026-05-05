Education Success: ग्रामपंचायत शिपायाची मुलगी पूर्वा कदमची बारावीत ८६ टक्के गुणांसह चमक; सीए होण्याच्या स्वप्नाला आर्थिक बळाची प्रतीक्षा

प्रकाश शेलारखुटबाव : गलांडवाडी( ता. दौंड) येथील पूर्वा संदीप कदम या विद्यार्थिनीने प्रतिकूल परिस्थितीत दैदिप्यमान यश मिळवत खुटबाव येथील भैरवनाथ विद्यालयात बारावीला ८६ टक्के गुण मिळवत प्रथम क्रमांक पटकावला आहे आहेत. पूर्वाचे वडील संदीप कदम यांचे २०२२ मध्ये स्वाइन फ्लूने निधन झाले आहे. आई संध्या कदम यांनी शिलाई काम व ग्रामपंचायत कार्यालयात शिपाई म्हणून काम करत पूर्वा व दोन भावंडांना शिक्षण देत आहेत. पूर्वाला आता सीए व्हायचे आहे. परंतु या शिक्षणासाठी लागणाऱ्या अवाजवी खर्चामुळे तिचे शिक्षण थांबण्याच्या वाटेवर आहे. त्यामुळे पुढील शिक्षणासाठी तिच्या पंखांना बळ देण्याची गरज आहे..विद्यालयात प्रथम क्रमांक मिळवल्याने तिच्यावर परिसरातून कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. कदम यांचे कुटुंब गलांडवाडीत राहते. एक एकर नापीक जमीन असल्याने उत्पन्नाचा कोणताच मार्ग नाही. घरातील कर्ते पुरुष संदीप यांचे निधन झाल्याने गृहिणी असणाऱ्या संध्याताईंनी २०२३ मध्ये घराबाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्या दिवसभर ग्रामपंचायत मध्ये शिपाई म्हणून नोकरी करतात. रात्रीचे शिवणकाम करतात. मिळालेल्या पैशातून तीन अपत्ये साक्षी ( बी.सी.ए.) पूर्वा ( बारावी) व पृथ्वीराज ( दहावी )यांना शिक्षण देतात. गावातील गजानन कदम, संजय पवार , ज्योती थोरात, बहिणी व नातेवाईकाकडून या कुटुंबाला यापूर्वी आर्थिक मदत झाली आहे. अनेकदा संध्या यांनी बचत गटाचे पैसे व्याजाने घेत तीन अपत्यांचे शिक्षण सुरू ठेवले आहे. बारावीचा निकाल लागण्यापूर्वीच ध्येय निश्चित असल्याने पुर्वाने घरबसल्या सीएचे धडे युट्युबवर घेण्यास सुरुवात केली आहे..बाबांच्या निधनापासून संघर्ष पाचवीला पुजला आहे. माफक पैशांमध्ये अपेक्षा न ठेवता आम्ही आमच्या गरजा पूर्ण करतो. प्रतिकारशक्ती कमी असल्याने मी अनेकदा आजारी असते. तरीसुद्धा आईकडे पाहून प्रेरणा मिळते व अभ्यासाला नव्याने सुरुवात करते. भविष्यात वडिलांनी पाहिलेले सीए पदाचे स्वप्न पूर्ण करायचे आहे.पूर्वा कदम ( यशस्वी विद्यार्थीनी).