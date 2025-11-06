Pune University : पुणे विद्यापीठाची क्रमवारीत घसरण; क्यूएस रॅंकिंगमध्ये २०७ व्या स्थानावर

पुणे

Pune University Drops in QS Asia Rankings : क्यूएस वर्ल्ड रँकिंगने जाहीर केलेल्या आशियातील सर्वोत्तम शैक्षणिक संस्थांच्या क्रमवारीमध्ये, पुणे विद्यापीठाची मोठी घसरण झाली असून ते १७३ वरून थेट २०७ व्या स्थानावर पोहोचले आहे, तर देशातील सहा प्रमुख संस्थांनी पहिल्या १०० मध्ये स्थान मिळवले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : क्यूएस वर्ल्ड रॅंकिंगने आशियामधील शैक्षणिक संस्थांची क्रमवारी जाहीर केली आहे. या क्रमवारीत देशातील पाच भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांसह बंगळूर येथील भारतीय विज्ञान संस्थेने पहिल्या १०० मध्ये स्थान मिळवले आहेत. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची ‘एनआयआरएफ’ क्रमवारीबरोबरच क्यूएस रॅंकिंगमध्येदेखील घसरण झाल्याचे दिसून येते. याआधी आशियातील पहिल्या २०० शैक्षणिक संस्थांच्या क्रमवारीत असणाऱ्या पुणे विद्यापीठाची यंदा क्रमवारीत २०७ व्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे.

