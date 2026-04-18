Anganwadi Accident : साठेसाई अंगणवाडीच्या छताचे प्लास्टर कोसळले; सुट्टीमुळे अनर्थ टळला, बांधकामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह

पांडुरंग साठेकोळवण : साठेसाई येथील अंगणवाडी इमारतीच्या छताचे प्लास्टर कोसळले असून अंगणवाडी साप्ताहिक सुट्टीमुळे बंद असल्याने पुढील अनर्थ टळला असून कोणीही जखमी झाले नाही.सुमारे चार वर्षांपूर्वी बांधलेल्या इमारतीच्या बांधकामाचे गुणवत्तेवरच आथा प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे. अंगणवाडी शाळा सुरु असताना हि घटना घडली असती तर लहान मुले यामध्ये जखमी झाली असती याबाबत ग्रामपंचायत ग्रामविकास अधिकारी डी बी गारळे यांच्याशी याबाबत संवाद साधला असता त्यांनी सांगितले की संबंधित कामाची त्वरित दुरुस्ती पुढील आठवड्यात हाती घेतली जाणार आहे. .माजी उपसरपंच गणपत साठे यांनी सांगितले की संबंधित काम करणारा ठेकेदार या कामाची गुणवत्ता पाहणारे पंचायत समिती बांधकाम विभागाचे शासकीय अधिकारी यांनी या कामाची जबाबदारी घेऊन दुरुस्ती करायला हवी..अंगणवाडी शाळेतील पाल्याचे पालक ओमकार साठे यांनी सांगितले की अंगणवाडीस सुट्टी होती म्हणून पुढील अनर्थ टळला असून आम्ही आमच्या मुलांना अंगणवाडी शाळेत पाठवण्यासाठी घाबरत आहोत संबंधित जबाबदार प्रशासन व ग्रामपंचायतीने त्वरित या कामाची दुरुस्ती करावी.