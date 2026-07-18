Mahavitaran Recruitment : महावितरणच्या ‘उपकेंद्र सहाय्यक’ भरतीवर प्रश्नचिन्ह; पाच वर्षांपासून ७५७ उमेदवार नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - महावितरणमध्ये सरकारी नोकरीचे स्वप्न उराशी बाळगून बसलेल्या हजारो तरुणांच्या पदरी पाच वर्षांनंतरही केवळ निराशाच पडली आहे. ‘महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड’च्या (महावितरण) २०१९ मधील ‘उपकेंद्र सहाय्यक’ भरती प्रक्रियेतील प्रतीक्षा यादीतील ७५७ उमेदवारांना पाच वर्षांनंतरही नियुक्ती मिळालेली नाही..भरती प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन करून कागदपत्रांची पूर्तता नसलेल्या उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यात आल्याचा आरोप प्रतीक्षाधारक उमेदवारांनी केला आहे. तसेच, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिलेले आश्वासन आणि ऊर्जा विभागाला दिलेले निर्देशही अद्याप प्रत्यक्षात आले नसल्याचा दावा उमेदवारांनी केला आहे.महावितरणने २०१९ मध्ये ‘उपकेंद्र सहाय्यक’ पदासाठी भरती प्रक्रिया राबविली होती. २५ ऑगस्ट २०१९ रोजी परीक्षा झाल्यानंतर २८ जून २०२० रोजी दोन हजार उमेदवारांची निवड यादी आणि ९४७ उमेदवारांची प्रतीक्षा यादी जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर महावितरणमध्ये दोन वर्षे शिकाऊ उमेदवारी केलेल्या उमेदवारांचा विचार राहून गेल्याचे निदर्शनास आल्याने २२ ऑगस्ट २०२० रोजी २९४ उमेदवारांची अतिरिक्त निवड यादी आणि ८३ उमेदवारांची अतिरिक्त प्रतीक्षा यादी जाहीर करण्यात आली..मात्र, २५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी समांतर आरक्षणाच्या आधारे २८७ उमेदवारांची स्वतंत्र यादी जाहीर करण्यात आली. त्यामुळे मूळ प्रतीक्षा यादीतील ७५७ उमेदवार नियुक्तीपासून वंचित राहिल्याचा आरोप उमेदवारांनी केला आहे. यासंदर्भात महावितरणचे संचालक (मानव संसाधन) यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.याविषयी बोलताना विद्यार्थी म्हणाले, ‘भरती प्रक्रियेत अनेक अनियमितता झाल्या आहेत. जाहिरातीतील अटींनुसार अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम तारखेपर्यंत उमेदवारांकडे एनसीटीव्हीटी प्रमाणपत्र असणे आवश्यक होते. मात्र, हे प्रमाणपत्र नसलेल्या ३५२ उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत..महावितरणच्या प्रचलित नियमानुसार शिकाऊ उमेदवारांसाठी १० टक्के आरक्षणाची तरतूद असताना या भरतीत २५ टक्के आरक्षण कोणत्या शासन निर्णय किंवा परिपत्रकाच्या आधारे देण्यात आले. तसेच, एसईबीसी प्रवर्गासाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करताना २३०० पदांचा आधार घेण्यात आला; मात्र इतर प्रवर्गांसाठी २००० पदांचाच विचार करण्यात आल्याचा आक्षेपही उमेदवारांनी नोंदविला आहे. एसईबीसीसाठी निर्माण झालेल्या अधिसंख्य पदांमधील जागा खुल्या प्रवर्गाला देण्याबाबत शासन निर्णय असतानाही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.’’.आश्वासनानंतरही प्रतीक्षा कायमनागपूर येथील २०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनात आमदार बच्चू कडू यांनी याबाबत लक्षवेधी मांडली होती. त्यावेळी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘महावितरणमध्ये ७००० जागा रिक्त असून प्रतीक्षा यादीतील सर्व उमेदवारांना सामावून घेऊ,’ अशी ग्वाही दिली होती. त्यानंतर ७ जुलै २०२४ रोजी फडणवीस यांनी ऊर्जा सचिवांना ई-ऑफिसद्वारे तात्काळ कारवाईचे निर्देशही दिले. तसेच, ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या विधानसभा आश्वासन समितीच्या बैठकीत रिक्त पदे आणि वयोमर्यादा लक्षात घेऊन संबंधित उमेदवारांना सहानुभूतीपूर्वक न्याय देण्याची शिफारस करण्यात आल्याचा दावाही विद्यार्थ्यांनी केला आहे. मात्र, अद्याप नियुक्तीबाबत कोणताही निर्णय झालेला नसल्याचे उमेदवारांचे म्हणणे आहे..‘गेली पाच वर्षे आम्ही केवळ आश्वासनांवर जगत आहोत. आमचे वय वाढत चालले आहे. दुसरीकडे आमच्या हक्काच्या जागांवर नियमबाह्य नियुक्त्या झाल्याचा आमचा आरोप आहे. महावितरणमध्ये सुमारे ११०० रिक्त जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे प्रतीक्षा यादीतील ७५७ उमेदवारांना तातडीने नियुक्ती द्यावी.’- एक उमेदवार‘जाहिरातीतील मुदतीपर्यंत एनसीटीव्हीटी प्रमाणपत्र नसलेल्या उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत. तसेच, शिकाऊ उमेदवारांसाठी १० टक्क्यांऐवजी २५ टक्के आरक्षण देऊन आमच्यावर अन्याय झाला. आम्हाला न्याय मिळेपर्यंत आणि नियुक्ती आदेश मिळेपर्यंत उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घेणार नाही.’- एक उमेदवार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.