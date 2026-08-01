Air Pollution: रब्बी हंगामातील शेतजळणीकडे दुर्लक्ष; उत्तर प्रदेश-पंजाबमध्ये प्रदूषण झपाट्याने वाढल्याचा IITM चा अभ्यास

प्रज्वल रामटेके पुणे : हवेच्या प्रदूषणावर आणि शेतजळणीवर चर्चा झाली की दरवर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमधील भातशेतीच्या धसकट जाळण्याकडेच सर्वाधिक लक्ष दिले जाते. मात्र, गव्हाची काढणी झाल्यानंतर एप्रिल-मे महिन्यांत होणाऱ्या शेतजळणीचे प्रमाणही झपाट्याने वाढत आहे. विशेषतः उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्ये गेल्या दहा वर्षांत या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे एका संशोधनातून समोर आले आहे. परिणामी, उन्हाळ्यातही हवेतील सूक्ष्म प्रदूषकांचे प्रमाण धोकादायक पातळीवर पोहोचत असल्याने शेतजळणीविरोधातील धोरण केवळ खरीप हंगामापुरते मर्यादित न ठेवता रब्बी हंगामासाठीही स्वतंत्र उपाययोजना करण्याची गरज संशोधकांनी व्यक्त केली आहे..पुण्यातील ‘भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्थे’च्या (आयआयटीएम) संशोधकांनी केलेला हा अभ्यास ‘सायंटिफिक रिपोर्ट्स’ या आंतरराष्ट्रीय शोधपत्रिकेत प्रसिद्ध झाला आहे. ‘इम्पॅक्ट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग ऑन रिजनल एअर क्वालिटी ओव्हर द इंडो-गँजेटिक प्लेन : अ कम्पॅरेटिव्ह स्टडी ड्युरिंग डिफरंट कल्टिव्हेशन पॅटर्न्स’ या शीर्षकाच्या संशोधन लेखात अंजली सिंह, ए. सिंह, एस. सिंह, डी. बाजपेयी, आर. आनंद, व्ही. सिंह, व्ही. पाठक आणि डॉ. ए. के. श्रीवास्तव यांनी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश या इंडो-गंगेच्या खोऱ्यातील चार राज्यांतील २०१५ ते २०२४ या दशकातील हवा गुणवत्ता आणि शेतजळणीच्या घटनांचे विश्लेषण केले आहे..या अभ्यासासाठी १४० हवा गुणवत्ता निरीक्षण केंद्रांची माहिती तसेच उपग्रहांद्वारे नोंदविलेल्या शेतजळणीच्या घटनांचा आधार घेण्यात आला.संशोधनानुसार, आतापर्यंत शेतजळणी रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या बहुतांश सरकारी उपाययोजना या ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमधील भातशेतीच्या धसकटांपुरत्याच मर्यादित राहिल्या. मात्र, एप्रिल-मे महिन्यांतील गव्हाच्या धसकटांमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाकडे तुलनेने कमी लक्ष दिले गेले. त्यामुळे रब्बी हंगामातील शेतजळणीच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याचे संशोधनात अधोरेखित करण्यात आले आहे..उत्तर प्रदेशात खरिपापेक्षा रब्बीत अधिक शेतजळणीसंशोधनातील आकडेवारीनुसार, उत्तर प्रदेशात खरीप हंगामापेक्षा रब्बी हंगामात शेतजळणीचे प्रमाण अधिक आहे. गव्हाची काढणी झाल्यानंतर एप्रिल-मे महिन्यांत होणाऱ्या शेतजळणीच्या घटना खरीप हंगामाच्या तुलनेत तब्बल ५६.५ टक्क्यांनी अधिक असल्याचे आढळले आहे. २०१५ मध्ये उत्तर प्रदेशात रब्बी हंगामात ५ हजार ९३० शेतजळणीच्या घटना नोंदल्या गेल्या होत्या. २०२४ मध्ये ही संख्या चौपट वाढून २३ हजार ६५० वर पोहोचली. विशेष म्हणजे, २४ एप्रिल २०२२ रोजी एका दिवसातच २ हजार ६५६ शेतजळणीच्या घटना नोंदविण्यात आल्या होत्या..पंजाबमध्येही वाढ कायमपंजाबमध्ये खरीप हंगामातील शेतजळणी कमी करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा काही प्रमाणात परिणाम दिसून येत असला, तरी रब्बी हंगामातील घटनांमध्ये मात्र वाढ कायम आहे. २०१५ मध्ये पंजाबमध्ये रब्बी हंगामात १४ हजार ६१४ शेतजळणीच्या घटना नोंदल्या गेल्या होत्या. २०२४ मध्ये ही संख्या २० हजार ५७ वर पोहोचली. २०१९ मध्ये रब्बी हंगामातील सर्वाधिक २१ हजार ३१९ घटनांची नोंद झाली होती. तसेच, १३ मे २०२४ रोजी एका दिवसातच ३ हजार ५० शेतजळणीच्या घटना उपग्रहांद्वारे नोंदविण्यात आल्या..उन्हाळ्यातही प्रदूषणाची तीव्रता कायमसंशोधनानुसार, रब्बी हंगामातील शेतजळणीचा परिणाम केवळ शेतांपुरता मर्यादित राहत नाही, तर एप्रिल आणि मे महिन्यांतही हवेतील ‘पीएम २.५’ सूक्ष्म कणांचे प्रमाण राष्ट्रीय मानकांपेक्षा अधिक राहते. दिल्लीमध्ये स्थानिक पातळीवर शेतजळणीच्या घटना अत्यल्प असतानाही पंजाब आणि हरियाणातून येणाऱ्या प्रदूषित वायूमुळे उन्हाळ्यात ‘पीएम २.५’ची सरासरी पातळी ८५.९५ मायक्रोग्रॅम प्रति घनमीटर इतकी नोंदविण्यात आली. एप्रिल-मे महिन्यांतील तब्बल ७६ टक्के दिवस राष्ट्रीय मानकांपेक्षा अधिक प्रदूषित असल्याचे अभ्यासातून स्पष्ट झाले. हरियाणात ‘पीएम २.५’ची सरासरी ७१.६६ मायक्रोग्रॅम प्रति घनमीटर नोंदविण्यात आली असून, तेथील ६३ टक्के दिवस प्रदूषणाच्या मानकांपेक्षा अधिक होते. उत्तर प्रदेशात ही सरासरी ६६ मायक्रोग्रॅम प्रति घनमीटर (५१ टक्के दिवस), तर पंजाबमध्ये ४८.७६ मायक्रोग्रॅम प्रति घनमीटर (२२ टक्के दिवस) इतकी होती..शेतजळणी वाढण्याची मुख्य कारणे कोणती?- गव्हाची काढणी आणि त्यानंतरच्या खरीप हंगामातील पिकांची पेरणी यांमधील कालावधी अत्यंत कमी असतो.- मजुरांच्या कमतरतेमुळे यंत्रांद्वारे (कंबाइन हार्वेस्टर) गव्हाची काढणी केली जाते, ज्यामुळे शेतात मोठ्या प्रमाणावर धसकटे शिल्लक राहतात.- शेतीचे अवशेष व्यवस्थापित करण्यासाठी व्यवहार्य आणि स्वस्त पर्यायांचा अभाव असल्याने शेतकरी नाइलाजास्तव धसकटे जाळण्याचा मार्ग अवलंबतात.- प्रदूषण नियंत्रणाच्या सरकारी उपाययोजना आणि निर्बंध प्रामुख्याने ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमधील भातशेतीच्या धसकटांवरच केंद्रित असल्याने रब्बी हंगामातील शेतजळणीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे..राज्यनिहाय स्वतंत्र धोरणाची गरजहवेच्या गुणवत्तेच्या व्यवस्थापनासाठी केवळ हिवाळ्यातील शेतजळणीवर लक्ष केंद्रित करून अपेक्षित परिणाम साध्य होणार नाहीत. एप्रिल-मे महिन्यांतील गव्हाच्या धसकटांमुळे होणारे प्रदूषणही तितकेच गंभीर असल्याने त्यासाठी स्वतंत्र धोरण आखण्याची गरज संशोधकांनी व्यक्त केली आहे. प्रत्येक राज्याची कृषी पद्धती, हवामान आणि भौगोलिक परिस्थिती वेगळी असल्याने राज्यनिहाय आणि हंगामनिहाय उपाययोजना राबविल्यास शेतजळणीमुळे होणारे वायू प्रदूषण प्रभावीपणे कमी करता येईल, असा निष्कर्ष या अभ्यासात मांडण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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