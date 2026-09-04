पुणे

Stray Dog Attack : उंब्रज येथे पिसाळलेल्या कुत्र्याचा थरार! ८० वर्षीय आजी गंभीर जखमी; चार गायी अन् पाळीव प्राण्यांवर हल्ला

उंब्रज (ता. जुन्नर) नंबर २ येथील शेवाळपाईन परिसरात शुक्रवारी (ता. ४) एका पिसाळलेल्या कुत्र्याने धुमाकूळ घालत दहशत निर्माण केली.
stray dog attack

stray dog attack

sakal

सिद्धार्थ कसबे
Updated on

पिंपळवंडी - उंब्रज (ता. जुन्नर) नंबर २ येथील शेवाळपाईन परिसरात शुक्रवारी (ता. ४) सकाळी आठ वाजण्याच्या सुमारास एका पिसाळलेल्या कुत्र्याने धुमाकूळ घालत दहशत निर्माण केली. या कुत्र्याने एका ८० वर्षीय वृद्ध महिलेसह एका तरुणावर भीषण हल्ला करून त्यांना गंभीर जखमी केले. तसेच चार गायी आणि तीन पाळीव कुत्र्यांनाही चावा घेतला. स्थानिक तरुणांनी प्रसंगावधान दाखवत या पिसाळलेल्या कुत्र्याचा बंदोबस्त केल्यामुळे पुढील मोठा अनर्थ टळला.

Loading content, please wait...
attack
Umbraj
pimpalwandi village
stray dog attack news
Marathi News Esakal
www.esakal.com