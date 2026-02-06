Pune News : पिसाळलेल्या कुत्र्याच्या चाव्यामुळे उच्चशिक्षित युवकाचा दुर्दैवी मृत्यू

खुटबाव : येथे पिसाळलेल्या कुत्र्याच्या चाव्यामुळे झालेल्या रेबीज आजाराने एका उच्चशिक्षित युवकाला आपला जीव गमवावा लागला. खामगाव परिसरातील गाडीमोडी रहिवासी महेश राजेंद्र नागवडे (वय ३०) असे मृत युवकाचे नाव आहे. ते दहिटणे येथील पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत लेखापाल म्हणून काम करत होता. मितभाषी, संयमी, हसतमुख महेशच्या मृत्यूने खामगाव परिसरात दुखवटा व्यक्त केला जात आहे..महेश नागवडे यांना ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी स्वतःच्या घराशेजारी पिसाळलेल्या कुत्र्याने पाठीमागून पायातील गुडघ्याच्या लवणीला चावा घेतला. त्यानंतर महेश याने तातडीने उपचार घेतले होते. यवत येथील ग्रामीण रुग्णालय व ससून येथे इंजेक्शनचा कोर्स पूर्ण केला होता. सुरुवातीला प्रकृतीस्थिर असल्याचे दिसत होते. .Pune Navale Bridge Accident : आणखी किती बळी घेणार, राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासन गाढ झोपेत; अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा .मात्र, आठवड्यापूर्वी अचानक त्यांना त्रास सुरु झाला. खामगाव येथील खासगी रुग्णालय व यवत येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर रेबीजची लक्षणे जाणवली. त्यामुळे खासगी डॉक्टरांनी पुढील उपचारासाठी बाणेर येथील नायडू रुग्णालयात दाखल करण्याचा सल्ला दिला. तपासणीनंतर डॉक्टरांनी त्यांना रेबीज झाल्याचे स्पष्ट केले. उपचार सुरू असतानाच ४ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी ८ वाजता महेश यांची प्राणज्योत मालवली..सनईच्या सुरांऐवजी कुटुंबाचा आक्रोशमहेश यांच्या लग्नाच्या हालचाली सुरू होत्या. स्थळ निश्चित झाले होते. ७ फेब्रुवारी रोजी लग्नाची तारीख ठरविण्याचा कार्यक्रम होणार होता. मात्र, त्याच्या आधीच काळाने झडप घातल्याने कुटुंबीय व नातेवाइकांचा आक्रोश पिळवटून टाकणारा होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.