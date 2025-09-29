Baner Traffic : महाळुंगे-बाणेर रस्त्यावरील कोंडी सुटेना, राधा चौकात वाहनांच्या दूरवर रांगा; अवजड वाहनांमुळे समस्येत भर

औंध : बाणेर-महाळुंगे रस्त्यावरील राधा चौकात दररोज भीषण वाहतूक कोंडी होत असल्याने नागरिक अक्षरशः हैराण झाले आहेत. यावर वाहतूक विभागाकडून अनेक उपाययोजना करूनही परिस्थितीत सुधारणा होत नसल्याने नोकरदारांना कामावर वेळेत पोहोचण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते. वाहतूक विभागाने योग्य त्या उपायांची अंमलबजावणी करून वाहनचालकांसह स्थानिक रहिवाशांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे..या परिसरात सकाळी आठ ते ११ या गर्दीच्या वेळेत उड्डाण पुलाखालील वळणावर वाहनांच्या लांबलचक रांगा लागत असून, याचा परिणाम थेट डी-मार्टपर्यंत तसेच पश्चिमेला महाळुंगे पोलिस चौकीपर्यंत जाणवतो. कधी कधी येथील एका हॉटेलसमोरील कोंडीचा परिणाम बाणेरकडील हभप सायकर चौकापर्यंत तर महाळुंगेच्या बाजूला क्रीडा संकुलाच्या प्रवेशद्वारापर्यंत जाणवतो. हिंजवडीतून पुण्याकडे येणारी वाहने माण-महाळुंगेमार्गे राधा चौकात येत असल्याने कोंडी अधिकच वाढते. .अवजड वाहनांना बंदी असतानाही या मार्गावरून त्यांची वाहतूक सुरूच असते. काही बेशिस्त चालक वाहतुकीचे नियम तोडून पुढे जाण्याच्या प्रयत्नात इतर वाहनांना अधिकच अडथळा निर्माण करतात. त्यामुळे महामार्गाच्या पूर्व व पश्चिम बाजूलाही कोंडीचा फटका बसतो. शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणारी वाहने, पीएमपी बस, टॅंकर, अवजड वाहने आणि खासगी वाहने एकाचवेळी एकत्रित येत असल्याने राधा चौकात वाहतूक पूर्णपणे ठप्प होते.पाच मिनिटांचे अंतर पार करण्यासाठी अर्धा पाऊण तास वाहतूक कोंडीत अडकून पडावे लागते. त्यामुळे वाहनचालकांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे. इंधन आणि वेळेचाही अपव्यय होत असल्याचे चालकांनी नमूद केले..अनेक रस्ते एकत्र आल्याचा परिणामपुणे-बंगळूर महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंनी राधा चौकात येणारी दुहेरी वाहतूक व महाळुंगे-बाणेर रस्त्यावरील वाहतूक यामुळे सहा रस्ते एकत्र येतात, परिणामी कोंडी होते. यासह अवजड वाहनांची वाढती वर्दळ व शाळेची वाहने यांमुळे कोंडीत भर पडते. राधा चौकातील वाहतुकीची ही समस्या सोडवण्यासाठी नवीन उड्डाण पूल बांधणे आवश्यक असल्याचे सांगत याबाबत त्वरित निर्णय घेण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे..Pune Police News: घरफोडी, वाहन तोडफोडीच्या गुन्हेगारांना पोलिसांनी घडवली अद्दल | Sakal News.राधा चौकातील कोंडीमुळे इंधन व वेळचे नुकसान तर होतच आहे, परंतु प्रदूषणासह मानसिक त्रासालाही सामोरे जावे लागते. यावर तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे- नेताजी खैरे, महाळुंगे (पाडाळे).राधा चौकात अनेक रस्ते एकत्र येत असल्याने वाहतूक कोंडी होते; परंतु रोज तीन कर्मचारी नियुक्त करून कोंडी कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आम्ही आमच्या वतीने समस्या सोडवण्यासाठी शक्य तेवढे प्रयत्न करत आहोत.- राहुल सोनवणे, पोलिस निरीक्षक, हिंजवडी वाहतूक विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.