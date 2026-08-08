पुणे

पंजाबच्या निवडणुकीपूर्वी चढ्ढांना मोठी जबाबदारी?

पंजाबच्या निवडणुकीपूर्वी चढ्ढांना मोठी जबाबदारी?
Published on

सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता.८ ः आम आदमी पक्षाला रामराम करत भाजपमध्ये प्रवेश केलेले खासदार राघव चढ्ढा यांच्याकडे आगामी पंजाब विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोठी जबाबदारी दिली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
चढ्ढा यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेत विविध विषयांवर चर्चा केली. शिरोमणी अकाली दलाचे नेते सुखबीर बादल यांनीही अलीकडेच मोदी यांची सदिच्छा भेट घेतली होती. या भेटीनंतर अकाली दल पुन्हा ‘एनडीए’त परतणार काय, अशीही चर्चा सुरु आहे.
पंजाबच्या विधानसभा निवडणुकीला सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी राहिला आहे. अंतर्गत बंडाळीमुळे काँग्रेस पक्ष त्रस्त असून विद्यमान सत्ताधारी आम आदमी पक्षासाठी देखील फारसे अनुकूल वातावरण नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्यात व्यापकपणे शिरकाव करण्याच्या योजनेवर भाजप काम करत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. ‘आप’मध्ये सक्रिय असताना चढ्ढा यांच्याकडे पंजाबची जबाबदारी होती. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपकडून त्यांना मोठी जबाबदारी दिली जाण्याची शक्यता आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Raghav Chadha BJP role
Punjab elections 2024
Aam Aadmi Party news
Narendra Modi meeting
Punjab political landscape
BJP internal strategy
Akali Dal NDA return
Congress party challenges
political responsibility Punjab
BJP candidates Punjab 2024
AAP leadership issues
Punjab election predictions
Raghav Chadha political updates
BJP election strategy 2024
Akali Dal leaders meeting
पंजाब विधानसभा निवडणूक तयारी
आम आदमी पक्षाची राजकीय आव्हानं
राघव चढ्ढा भाजप प्रवेश
मोदींची भेट साधण्याचे कारण
अकाली दलाचे एनडीएमध्ये प्रवेश
पंजाबमध्ये भाजपची वाढती प्रभावीत
‘आप’च्या अंतर्गत संघर्ष
राघव चढ्ढा राजकीय भूमिकेसाठी प्रेरणा
विधानसभा निवडणुकांना सहा महिने
भाजपच्या ताज्या राजकीय हालचाली
पंजाबमध्ये राजकीय भूकंप
चढ्ढा यांचा भाजपमध्ये प्रवेश
पंजाब विधानसभा निवडणुकांची तयारी
चढ्ढा आणि मोदींमधील चर्चा
Marathi News Esakal
www.esakal.com