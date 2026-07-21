पुणे

Leopard Attacks: राहू परिसरात बिबट्याचा कहर; दोन गाभण शेळ्या ठार, एक गंभीर जखमी, ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण

राहू परिसरात बिबट्याचे वाढते हल्ले; दोन गाभण शेळ्या ठार, एक गंभीर जखमी, ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण
Villagers have urged the Forest Department to install a cage immediately as leopard sightings and attacks continue to increase in the area.

Villagers have urged the Forest Department to install a cage immediately as leopard sightings and attacks continue to increase in the area.

esakal

प्रा. संतोष काळे
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राहू,(पुणे) : राहू नजीक सोनवणे मळा (ता . दौंड) येथे मंगळवारी पहाटेच्या सुमारास बिबट्याच्या हल्ल्यात शरद नवले व मदन नवले यांच्या दोन गाभण शेळ्या ठार झाल्या . तर एक शेळी गंभीररित्या जखमी झाली. बिबट्याच्या सततच्या वाढत्या हल्ल्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

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