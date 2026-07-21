Leopard Attacks: राहू परिसरात बिबट्याचा कहर; दोन गाभण शेळ्या ठार, एक गंभीर जखमी, ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण

राहू,(पुणे) : राहू नजीक सोनवणे मळा (ता . दौंड) येथे मंगळवारी पहाटेच्या सुमारास बिबट्याच्या हल्ल्यात शरद नवले व मदन नवले यांच्या दोन गाभण शेळ्या ठार झाल्या . तर एक शेळी गंभीररित्या जखमी झाली. बिबट्याच्या सततच्या वाढत्या हल्ल्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. .सकाळी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी येऊन पंचनामा केला असून सदर पंचनामा नुकसान भरपाईसाठी वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवण्यात आल्याचे वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले..या परिसरात वन विभागाच्या वतीने पिंजरा लावण्यात यावा. अशी मागणी येथील नागरिकांनी केली आहे.सोमवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास दिलीप जगताप यांच्या बंगल्याच्या संरक्षण भिंतीजवळ त्यांना दोन बिबटे (एक नर बिबट्या एक मादी बिबट्या) वावरताना दिसले. बिबट्याने कुत्र्यांवर प्रति हल्ला करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र बंगल्याला संरक्षक भिंत उंच असल्यामुळे आमच्या पाळीव कुत्र्याचा थोडक्यात बचाव झाला. असे दिलीप जगताप यांनी 'सकाळ' शी बोलताना सांगितले..सोनवणे डेअरी फार्म आणि काळे वस्ती परिसरात देखील बिबट्याचे ठसे दिसून आल्याचे येथील शेतकऱ्यांनी सांगितले.राहू परिसरात बिबट्याचे वाढते हल्ले हे चिंताजनक बाबा असली तरी वनविभागाचे अधिकारी सतर्क नसल्याने त्यांच्या कार्यपद्धतीवर ग्रामस्थांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.