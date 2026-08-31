पुणे

Chitra Wagh : ‘पितृसत्ताकते’चे खरे लाभार्थी राहुल गांधीच! चित्रा वाघ यांचा भाजप प्रदेश कार्यकारिणीतून हल्लाबोल

पितृसत्ताक व्यवस्थेवर सातत्याने टीका करणारे काँग्रेस नेते राहुल गांधी हेच या व्यवस्थेचे खरे लाभार्थी आहेत, असा घणाघाती आरोप भाजपच्या महिला मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार चित्रा वाघ यांनी केला.
Rahul gandhi and Chitra Wagh

Rahul gandhi and Chitra Wagh

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - पितृसत्ताक व्यवस्थेवर सातत्याने टीका करणारे काँग्रेस नेते राहुल गांधी हेच या व्यवस्थेचे खरे लाभार्थी आहेत, असा घणाघाती आरोप भाजपच्या महिला मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार चित्रा वाघ यांनी केला. प्रियंका गांधी या राहुल गांधींपेक्षा अधिक सक्षम असतानाही काँग्रेसचे नेतृत्व राहुल गांधींकडे सोपविण्यात आले. त्यामुळे काँग्रेसमधील नेतृत्वाची वाटचालही पुरुषप्रधान मानसिकतेतूनच झाल्याचे त्यांनी सुनावले.

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