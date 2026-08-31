Chitra Wagh : ‘पितृसत्ताकते’चे खरे लाभार्थी राहुल गांधीच! चित्रा वाघ यांचा भाजप प्रदेश कार्यकारिणीतून हल्लाबोल

पुणे - पितृसत्ताक व्यवस्थेवर सातत्याने टीका करणारे काँग्रेस नेते राहुल गांधी हेच या व्यवस्थेचे खरे लाभार्थी आहेत, असा घणाघाती आरोप भाजपच्या महिला मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार चित्रा वाघ यांनी केला. प्रियंका गांधी या राहुल गांधींपेक्षा अधिक सक्षम असतानाही काँग्रेसचे नेतृत्व राहुल गांधींकडे सोपविण्यात आले. त्यामुळे काँग्रेसमधील नेतृत्वाची वाटचालही पुरुषप्रधान मानसिकतेतूनच झाल्याचे त्यांनी सुनावले..भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणी बैठकीत युवक आणि महिलांच्या संदर्भातील ठराव मांडण्यात आले. या ठरावांवर मनोगत व्यक्त करताना वाघ यांनी महिलांच्या राजकीय सहभागासह राज्य सरकारच्या विविध महिला-केंद्रित योजनांचा उल्लेख केला. प्रियंका गांधी यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा संदर्भ देत त्यांनी काँग्रेसमधील नेतृत्वाच्या मुद्द्यावर राहुल गांधी यांच्यावर टीका केली.पुण्यात झालेल्या ‘छात्रों की गुंज’ कार्यक्रमात राहुल गांधी यांनी पितृसत्ताक व्यवस्थेबाबत केलेल्या वक्तव्याचाही वाघ यांनी संदर्भ दिला. राहुल गांधी यांच्या या भूमिकेचा उल्लेख करताना त्यांनी काँग्रेसमधील नेतृत्वाच्या रचनेवर प्रश्न उपस्थित केला..महिलांसाठीच्या योजनांचा उल्लेखमहिलांच्या विकासासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने घेतलेल्या विविध निर्णयांची माहिती वाघ यांनी दिली. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेमुळे महिलांना आर्थिक मदत मिळत असून, या योजनेचा त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.एसटी बसच्या प्रवासात महिलांना ५० टक्के सवलत देण्यात आली आहे. या सवलतीमुळे महिलांच्या प्रवासाचे प्रमाण वाढले असून एसटीच्या उत्पन्नातही वाढ झाल्याचे वाघ यांनी सांगितले.विधवा महिलांसाठी ‘विधवा’ऐवजी ‘एकल महिला’ असा उल्लेख करण्याच्या निर्णयाचाही त्यांनी उल्लेख केला. या बदलामुळे संबंधित महिलांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यास मदत होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.धर्मांतरानंतर अपत्याला आईचा धर्म लागू करण्याबाबत घेण्यात आलेल्या निर्णयाचाही वाघ यांनी उल्लेख केला. महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीत बदल घडवून आणण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध निर्णय घेतले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.युवक आणि महिलांच्या प्रश्नांबाबत भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणीत मांडण्यात आलेल्या ठरावांच्या पार्श्वभूमीवर वाघ यांनी महिला सक्षमीकरण, सामाजिक बदल आणि महिलांसाठीच्या शासकीय योजनांचा आढावा घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.