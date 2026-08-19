पुणे

राहुल गांधी यांच्या प्रतिकृतीचे अनावरण

राहुल गांधी यांच्या प्रतिकृतीचे अनावरण
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पुणे, ता. १९ ः महाराष्ट्र प्रदेश युवक कॉंग्रेसच्यावतीने लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नामदार गोपाळकृष्ण गोखले चौकात (गुडलक चौक) उभारलेल्या भव्य प्रतिकृतीचे बुधवारी अनावरण करण्यात आले. राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत येत्या शनिवारी (ता. २२) एआयएसएसपीएमएस महाविद्यालयाच्या परिसरात ‘छात्रों की गूंज’ अभियान होणार आहे. त्याद्वारे गांधी हे हजारो विद्यार्थिनींशी संवाद साधणार आहेत. त्यांच्या पुणे दौऱ्यानिमित्त प्रदेश युवक कॉंग्रेसतर्फे गांधी यांची प्रतिकृती उभारण्यात आली असून, त्याचे अनावरण युवक कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानू चिब यांच्या हस्ते बुधवारी सायंकाळी झाले. यावेळी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, युवक कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शिवराज मोरे, केंद्रीय निरीक्षक मनोज त्यागी आदी पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
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