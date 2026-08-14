संक्षिप्त बातम्या

राहुल गांधींविरोधातील
समन्स कोर्टाकडून रद्द
नवी दिल्ली, ता.१४ ः स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचा अवमान केल्याच्या प्रकरणामध्ये लखनौच्या कनिष्ठ न्यायालयाने विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात बजावण्यात आलेले समन्स सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले आहेत. गांधी यांच्याविरोधात खटला चालविण्यासाठी आवश्यक ती परवानगी देण्यात आली नसल्याचे उत्तर प्रदेश सरकारकडून सांगण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने त्यांना हा दिलासा देऊ केला आहे. लखनौचे रहिवासी असलेले नृपेंद्र पांडे यांनी त्यांच्याविरोधात लखनौच्या अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली होती, त्यावर दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांना समन्स बजावले होते. या समन्सला आक्षेप घेत गांधी यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयामध्ये एप्रिल-२०२५ मध्ये याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने समन्स रद्द करण्यास नकार दिल्यानंतर गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
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चामौलीत मृतांची
संख्या सातवर
गोपेश्वर (उत्तराखंड) : चामौली जिल्ह्यातील जलविद्युत प्रकल्पासाठी उभारण्यात येणाऱ्या बोगद्यामध्ये पाणी शिरल्याने सात कामगारांचा मृत्यू झाल्याचे समजते. आणखी तीन कामगार बेपत्ता असून त्यांचा युद्धपातळीवर शोध घेतला जात आहे. मायापूर (पिंपळकोटी) येथील बोगद्यात गुरुवारी सायंकाळी ही दुर्घटना घडली. दरड कोसळल्याने आणि जमीन खचल्याने पाणी राड्यारोड्यासह बोगद्यामध्ये शिरले होते. त्यावेळी साधारणपणे २२ लोक बोगद्यामध्ये काम करत होते, अशी माहिती जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी एन.के.जोशी यांनी दिली. रात्रभर बचाव मोहीम राबवून लोकांना वाचविण्यात यश आले आहे.
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