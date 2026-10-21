राहुल जगतापांची माघार,
दत्ता पानसरे मैदानात
श्रीगोंदे, ता. २१ : माजी आमदार राहुल जगताप जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतून माघार घेणार आणि दत्तात्रेय पानसरे उमेदवारी कायम ठेवणार, या ‘सकाळ’ने वर्तविलेल्या दोन्ही शक्यता खऱ्या ठरल्या. त्यामुळे श्रीगोंदे सेवा संस्था मतदारसंघात प्रतापसिंह पाचपुते विरुद्ध दत्तात्रेय पानसरे, अशी लढत निश्चित झाली.
सेवा संस्था मतदारसंघातील आठपैकी सहा उमेदवारी अर्ज बुधवारी (ता.२१) माघारी घेण्यात आले. यामध्ये राहुल जगताप, त्यांच्या आई अनुराधा, पत्नी प्रणोती, अर्चना पानसरे, अण्णासाहेब शेलार आणि संध्या महांडुळे यांचा समावेश आहे. प्रतापसिंह पाचपुते आणि दत्तात्रेय पानसरे या दोघांचे अर्ज कायम राहिल्याने निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट झाले.
माघारीच्या दिवशी सकाळी राहुल जगताप यांच्या पिंपळगाव पिसा येथील निवासस्थानी प्रमुख नेते आणि ठरावधारकांची बैठक झाली. जगताप यांच्यासह ज्येष्ठ नेते बाबासाहेब भोस, अण्णासाहेब शेलार आणि दत्तात्रेय पानसरे उपस्थित होते. या बैठकीला ८७ ठरावधारक उपस्थित असल्याचा दावा जगताप-पानसरे गटाने केला. बैठकीत जगताप यांनी माघार घेऊ नये, पाचपुते यांना बिनविरोध निवडून देऊ नये आणि जगताप यांनी माघार घेतल्यास पानसरे यांनी उमेदवारी कायम ठेवावी, अशी भूमिका कार्यकर्त्यांनी मांडली. बैठकीनंतर सर्व प्रमुख नेते अहिल्यानगरकडे रवाना झाले. तेथेही पानसरे यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घ्यावा, यासाठी प्रयत्न सुरू होते. मात्र, पानसरे यांनी उमेदवारी कायम ठेवली. त्यामुळे आमदार विक्रम पाचपुते यांच्या बिनविरोधच्या प्रयत्नांना यश आले नाही.
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आता बँकेच्या निवडणुकीत माघार
तत्कालीन आमदार राहुल जगताप यांनी २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत ऐनवेळी माघार घेतली होती. आता, जिल्हा बँकेचे संचालक असतानाही त्यांना बँकेच्या निवडणुकीतूनही माघार घ्यावी लागली. या दोन्ही माघारीच्या मुळाशी कुकडी ‘कारखान्या’समोरील अडचणी हाच कळीचा मुद्दा असून, जगताप यांना आधी आमदारकी आणि आता जिल्हा बँकेचे संचालकपद राखण्यातही त्यांना अपयश आले.
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