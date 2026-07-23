पुणे

Daund Leopard Death: राहूतील शिवशंभो मंगल कार्यालयाच्या पत्र्याच्या शेडवर उच्चदाब वाहिनीचा धक्का लागून बिबट्याचा मृत्यू; परिसरात भीतीचे वातावरण

राहूतील मंगल कार्यालयाच्या शेडवर उच्चदाब वाहिनीचा धक्का बसून तीन वर्षांच्या बिबट्याचा मृत्यू; परिसरात भीतीचे वातावरण
Forest officials shifted the carcass for post-mortem and have begun further investigation into the incident.

Forest officials shifted the carcass for post-mortem and have begun further investigation into the incident.

Sakal

संतोष काळे
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राहू, (जि.पुणे) : राहू (ता. दौंड) येथील शिवशंभो मंगल कार्यालयारील पत्र्याच्या शेडवर साधारणता तीन वर्षे वयाचा बिबट्याला उच्च दाब वाहिनीचा धक्का लागून मृत्यू झाला. सदर घटना बुधवारी (ता .२२) मध्यरात्रीच्या सुमारास घडल्याचा प्राथमिक अंदाज अशी माहिती वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

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