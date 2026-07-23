Daund Leopard Death: राहूतील शिवशंभो मंगल कार्यालयाच्या पत्र्याच्या शेडवर उच्चदाब वाहिनीचा धक्का लागून बिबट्याचा मृत्यू; परिसरात भीतीचे वातावरण

राहू, (जि.पुणे) : राहू (ता. दौंड) येथील शिवशंभो मंगल कार्यालयारील पत्र्याच्या शेडवर साधारणता तीन वर्षे वयाचा बिबट्याला उच्च दाब वाहिनीचा धक्का लागून मृत्यू झाला. सदर घटना बुधवारी (ता .२२) मध्यरात्रीच्या सुमारास घडल्याचा प्राथमिक अंदाज अशी माहिती वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. .परिसरात मुले खेळत असताना चेंडू कार्यालयाच्या शेडवर गेला असता सदर घटना निदर्शनास आली. सदर घटनेची माहिती पोलीस पाटील सुरेश सोनवणे यांनी वन विभागाला तात्काळ दिली. घटनास्थळी वन विभागाचे कर्मचारी येऊन बिबट्याला पत्र्याच्या शेडवरून खाली घेतले. बिबट्याला शवाविच्छेदनासाठी पुढे पाठविण्यात आला असून ती प्रक्रिया झाल्यानंतर बिबट्याचा अंत्यविधी करण्यात येईल. असे वन विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले..भरदिवसा बिबट्याचे दर्शन, बिबट्याच्या वाढता वावरांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. दरम्यान वनपरिक्षेत्र अधिकारी राहुल काळे , वन परिमंडळ अधिकारी भाग्यश्री टोणपे, वनरक्षक गणेश म्हस्के, अक्षय शितोळे, सुरेश पवार भानुदास कोळपे आदी घटनास्थळी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.