Raireshwar Tourism: रायरेश्वर पठारावर फुलला रानफुलांचा बहर; पर्यटकांना खुणावतेय निसर्गसौंदर्याची पर्वणी

हिर्डोशी : भोरपासून २८ किलोमीटर अंतरावरील किल्ले रायरेश्वर (ता. भोर) येथील पठार हिरव्यागार वेलींनी तसेच दुर्मीळ कोमल, विविधरंगी फुलांच्या गालिच्याने फुलू लागले आहे. मनमोहक फुलांनी बहरत असलेल्या पठारावरील अद्भुत निसर्गसौंदर्य पर्यटकांना साद घालत आहे..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची शपथ घेतलेल्या किल्ले रायरेश्वरवरील पठार म्हणजे जणू काही निसर्गसौंदर्याचा ठेवाच आहे. बारा किलोमीटर लांब आणि अडीच किलोमीटर रुंद असलेल्या या पठारावरील परिसरात सप्टेंबर ते डिसेंबरपर्यंत निळ्या, पिवळ्या, गुलाबी, पांढऱ्या अशा विविध रंगी फुलांचा बहार सुरू होत असतो..रायरेश्वर पठारावरील धार्मिक आणि ऐतिहासिक स्थळाबरोबरच निसर्गप्रेमींसाठी नंदनवन आहे. तसेच रायरेश्वर पठारावर जाताना आंबवडे येथील प्राचीन नागेश्वर मंदिर, झुलता पूल आणि धबधबे, केंजळगड, डोंगररांगावरील हिरवळीने नटलेले निसर्गाचे सौंदर्य न्याहाळत व आनंद घेता येतो. पर्यटकांची शनिवार, रविवार तसेच सुट्टीच्या दिवशी रायरेश्वरावर मांदियाळी दिसून येते..वनदेवतेने अंथरला अनोखा गालिचारंगीबेरंगी फुलांच्या छटा वाऱ्याच्या झोकात विविध रंगांची उधळण होत असल्याचे पर्यटकांना पहावयास मिळते. वनदेवतेने अंथरलेला अनोखा गालिचा पाहण्यासाठी निसर्गप्रेमी व अभ्यासकांना ही रंगीबेरंगी फुले नेहमीच खुणवतात. दरवर्षी येथील निसर्गसौंदर्य पाहण्यासाठी पर्यटक गर्दी करतात. अद्भुत निसर्गसौंदर्याचे चित्रीकरण व छायाचित्र आपल्या मोबाईलमध्ये घेण्याचा आनंद पर्यटक घेत असतात..ही खुणावताहेत रानफुलेसोनकी चवर तेरडा रान हळदपांढरा कुडा पान तेरडाबेशरम बुई दीपकांती बेवडी पांढरा साप कांदापठारावरील पर्यटकांसाठी पर्वणीलहान तलाव, शिव मंदिरछत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळासात रंगांची माती, पांडवकालीन लेणीजलकुंड यासह पावसाळ्यात डोंगरावरून कोसळणारे धबधबेधुके आणि हिरवेगार निसर्गसौंदर्य.पर्यटकांना आवाहनशिडीचा काळजीपूर्वक वापर करावा, शिडीवर गर्दी करू नयेधोकादायक धबधबे, पाण्याच्या प्रवाहात उतरू नकाआपत्कालीन मदतीसाठी संपर्कभोर पोलिस ठाणे : (०२११३) - २२२५३३रुग्णवाहिका : ९०४९३०१६१९(आंबवडे आरोग्य केंद्र)स्थानिक बचाव पथक : ९२७२७१८००८ (सह्याद्री रेस्कू टीम).Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.सुविधाअभिषेकासाठी पुजारी उपलब्धपायथ्यावर वाहनतळस्थानिकांकडून फराळ, चहा, जेवण व राहण्याची सोयपठारावर जाण्याचा मार्गभोरपासून साधारण २८ तर पुण्यापासून ८५ किलोमीटर अंतरभोरहून आंबवडे, कोर्ले मार्गे पायथ्यापर्यंत वाहनाने आणि तेथून लोखंडी शिडीने पठारावर पायी जाता येते .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.