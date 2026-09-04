पुणे

Raireshwar Tourism: रायरेश्वर पठारावर फुलला रानफुलांचा बहर; पर्यटकांना खुणावतेय निसर्गसौंदर्याची पर्वणी

Rayreshwar Plateau Blooms With Colorful Wildflowers Near Pune: रायरेश्वर पठारावर सप्टेंबर ते डिसेंबरदरम्यान रंगीबेरंगी रानफुलांचा गालिचा, शिवकालीन इतिहास आणि निसर्गसौंदर्याची मेजवानी अनुभवण्यासाठी पर्यटकांची वाढती मांदियाळी
Rayreshwar Plateau Wildflowers Bloom In Full Glory As Nature Lovers Flock To Witness The Scenic Beauty Near Pune

Rayreshwar Plateau Wildflowers Bloom In Full Glory As Nature Lovers Flock To Witness The Scenic Beauty Near Pune

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हिर्डोशी : भोरपासून २८ किलोमीटर अंतरावरील किल्ले रायरेश्वर (ता. भोर) येथील पठार हिरव्यागार वेलींनी तसेच दुर्मीळ कोमल, विविधरंगी फुलांच्या गालिच्याने फुलू लागले आहे. मनमोहक फुलांनी बहरत असलेल्या पठारावरील अद्‌भुत निसर्गसौंदर्य पर्यटकांना साद घालत आहे.

Loading content, please wait...
pune
district
pune tourism
Tourism
wildflowers in India
Marathi News Esakal
www.esakal.com