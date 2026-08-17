पुणे

खर्शी तर्फे कुडाळ व रायगाव फाटा परिसरात चोरट्यांचा धुमाकूळ; घरे, टपरी व टायर दुकान फोडली

खर्शी तर्फे कुडाळ व रायगाव फाटा परिसरात चोरट्यांचा धुमाकूळ; घरे, टपरी व टायर दुकान फोडली
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रायगाव फाट्यावर
चोरट्यांचा धुमाकूळ

आनेवाडी : खर्शी तर्फ कुडाळ येथील प्रभूचीवाडी व रायगाव फाटा परिसरात अज्ञात चोरट्यांनी एका रात्रीत तीन ठिकाणी चोरी करत मोठा धुमाकूळ घातला. बंद घरे तसेच टपरी व टायरचे दुकान फोडल्याने लाखो रुपयांचा ऐवज व रक्कम चोरीस गेली. या प्रकारांमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. खर्शी तर्फ कुडाळ गावातील नामदेव भिसे, बाबूराव भिसे यांची बंद घरे चोरट्यांनी फोडली, तसेच धैर्यशील भोसले यांच्या घरातही चोरी झाली. रायगाव फाटा येथे अजित चव्हाण यांची टपरी व शेजारील टायरचे दुकानही फोडून चोरी झाल्‍याने नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
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धैर्यशील भोसले यांची चोरी
रायगाव फाटा परिसरातील भीती
अज्ञात चोरट्या बाबत माहिती
चोऱ्यांवरील पोलिसांची चौकशी
नागरिकांची चोऱ्याविरोधातील सावधता
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