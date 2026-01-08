पुणे

Pune: सहा स्थानकांवर नवीन प्लॅटफॉर्म, ६० नव्या गाड्या अन्...; पुणे लोकल नेटवर्कचा कायापालट होणार, प्रवाशांना मोठा दिलासा

Pune Local Network Upgrade: पुणे रेल्वे स्थानकाची क्षमता दुप्पट केली जाईल. पुढील पाच वर्षांत पुण्यातून ६० नवीन गाड्या सुरू होणार आहेत. तसेच प्लॅटफॉर्म वाढवण्यात येणार आहेत.
पुणे आणि आसपासच्या परिसरातील दैनंदिन प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी आहे. रेल्वे प्रशासनाने उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कचा लक्षणीय विस्तार करण्यासाठी गाड्यांची संख्या वाढवण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी एक योजना मंजूर केली आहे. पुणे उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कचे नूतनीकरण करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने एक महत्त्वाकांक्षी विस्तार योजना जाहीर केली आहे.

