Pune: सहा स्थानकांवर नवीन प्लॅटफॉर्म, ६० नव्या गाड्या अन्...; पुणे लोकल नेटवर्कचा कायापालट होणार, प्रवाशांना मोठा दिलासा

पुणे आणि आसपासच्या परिसरातील दैनंदिन प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी आहे. रेल्वे प्रशासनाने उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कचा लक्षणीय विस्तार करण्यासाठी गाड्यांची संख्या वाढवण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी एक योजना मंजूर केली आहे. पुणे उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कचे नूतनीकरण करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने एक महत्त्वाकांक्षी विस्तार योजना जाहीर केली आहे. .या योजनेत ६० नवीन उपनगरीय गाड्या सुरू केल्या जातील. विविध स्थानकांवर सहा नवीन प्लॅटफॉर्म जोडले जातील. प्रवाशांना जलद, सुरक्षित आणि अधिक आरामदायी प्रवास प्रदान करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. पुणे रेल्वे विभागाचे प्रवक्ते हेमंतकुमार बेहरा यांच्या मते, सध्या दररोज ११० उपनगरीय रेल्वे सेवा धावतात. विस्तार योजनेनंतर ही संख्या १८० पर्यंत वाढेल. विशेषतः, पुणे-दौंड मार्गावरील सेवा ७५ वरून १२५ पर्यंत वाढतील. ज्यामुळे या वर्दळीच्या मार्गावरील प्रवास सोपा होईल..पुण्यात तडीपार माजी आमदार भाजप उमेदवाराच्या प्रचारात; काँग्रेस नेत्यानं CCTV फूटेज दाखवत केले आरोप.या निर्णयाचा थेट फायदा सुमारे ३,००,००० दैनंदिन प्रवाशांना होईल. सध्या पुण्यातून फक्त पाच गाड्या निघतात, परंतु भविष्यात ही संख्या लक्षणीयरीत्या वाढेल. २८० उपनगरीय गाड्यांपैकी ११० पुण्यातून निघतील. स्थानकांच्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार केला जाईल. या योजनेअंतर्गत, अनेक प्रमुख स्थानकांवर पायाभूत सुविधा मजबूत केल्या जातील..हडपसर: तीन प्लॅटफॉर्मचा विस्तार.खडकी: ३ ते ४ अतिरिक्त कोच बसण्यासाठी प्लॅटफॉर्मची लांबी वाढवली.आळंदी: नवीन कोचिंग टर्मिनल, अतिरिक्त पिट लाइन आणि स्टेबलिंग सुविधा.उरुळी (कांचन): एकूण १० प्लॅटफॉर्म (५ स्थानिक), २ पिट लाईन्स आणि स्टेबलिंग सुविधा.फुरसुंगी: उपनगरीय गाड्यांसाठी ५ नवीन स्टॅबलिंग..NCP Ajit Pawar Party : 'राष्ट्रवादी'चे आता तीन जिल्हाध्यक्ष; संभाजी होळकर, विठ्ठल शिंदे, राजेंद्र कोरेकर यांच्यावर जबाबदारी.नवीन गाड्या जोडल्याने वेळेचे पालन सुधारेल आणि गर्दी कमी होईल. सुधारित रेल्वे सेवांमुळे लोकांना खाजगी वाहनांपेक्षा गाड्यांना प्राधान्य देण्यास प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे पुणे शहरातील रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी होईल. याव्यतिरिक्त नवीन प्लॅटफॉर्म आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा प्रवाशांची सुरक्षितता आणि सुविधा आणखी सुधारतील. रेल्वे विभागाच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकल्पाचे काम लवकरच सुरू होईल. एकदा ते पूर्ण झाल्यावर पुणे उपनगरीय प्रवाशांच्या दैनंदिन प्रवासाचे पूर्णपणे रूपांतर होईल.