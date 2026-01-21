पुणे

Pune News : रेल्वेत नोकरी लावण्याचे आमिष; येरवड्यातील व्यक्तीची १४ लाखांची फसवणूक

fake job offer : रेल्वेत नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवून येरवडा येथील व्यक्तीकडून १४ लाखांची फसवणूक केल्याप्रकरणी जळगावच्या दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : रेल्वेत नोकरीचे आमिष दाखवत येरवडा परिसरातील एका व्यक्तीकडून १४ लाख रुपये उकळल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी जळगाव येथील दोघांविरुद्ध लक्ष्मीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

