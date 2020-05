ठाकरे सरकारबाबत मोदी सरकारमधील 'हे' मंत्री म्हणतात...  

पुणे ः महाराष्ट्राला दोन दिवसांत 270 श्रमिक स्पेशल ट्रेन उपलब्ध करून देण्यात आल्या. पण, महाराष्ट्र सरकार फक्त 57 गाड्या सोडण्यासाठीचे नियोजन करू शकले. ज्या श्रमिकांना त्यांच्या राज्यात परत जायचे आहे, त्यांच्यापर्यंत महाराष्ट्र सरकारची यंत्रणा पोचू शकली नाही, असा आरोप केंद्रीय रेल्वेमंत्री पियूष गोयल यांनी ट्विरटरद्वारे राज्य सरकारवर केला आहे.

On request of Maharashtra Govt, we arranged 145 Shramik Special Trains today. These trains are ready since morning. 50 trains were to leave till 3 pm but only 13 trains have due to lack of passengers.

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) May 26, 2020