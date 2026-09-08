Pune Crime : रेल्वे पोलिसाचा चाकूने गळा चिरला; कर्मचारी गंभीर जखमी

पुणे - रेल्वे स्टेशन परिसरात गांजा ओढणाऱ्यांना हटकल्याच्या रागातून त्यांनी रेल्वे पोलिसाला (जीआरपीएफ) अडवून गळा चिरल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. हल्लेखोरांपैकी एकाने कर्मचाऱ्याच्या गळ्यावर तर दुसऱ्याने छातीवर चाकूने वार केले. त्यांच्या डोक्यात दगडही मारल्यामुळे संबंधित कर्मचारी गंभीररीत्या जखमी झाला आहे..सोमवार (ता. ७ ) रात्री साडेआठच्या सुमारास ससून जवळील रस्त्यावर हा प्रकार घडला. पसार झालेल्या आरोपींना बंडगार्डन पोलिसांनी अटक असून, दोन अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले आहे. अक्षय महादेव बोंबाळे (वय २८, रा. पुना गेस्ट हाऊस, बुधवार पेठ) असे गंभीररीत्या जखमी झालेल्या जीआरपीएफ जवानाचे नाव आहे. रॉकी रणजित पात्रौ आणि विकी रणजित पात्रौ (रा. रेल्वे कर्मचारी वसाहत) यांना अटक करण्यात आली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अक्षय बोंबाळे हे रेल्वे जीआरपीएफचे कर्मचारी असून, त्यांच्याकडे रेल्वे रूळ परिसरात गस्त घालण्याचे काम आहे. ते गस्त घालत असताना आरोपी गांजा ओढताना दिसून आले. याबाबत त्यांनी आरोपींना हटकले होते. त्यांना हाकलून दिल्याचा राग आरोपींच्या मनात होता. सोमवारी सकाळी बोंबाळे यांनी आरोपींनी रेल्वे रूळ परिसरातून हाकलले होते..त्यानंतर ड्यूटी संपवून ते घरी जात असताना, आरोपींनी त्यांना ससून हॉस्पिटलच्या फुटपाथ जवळ अडवले. दुचाकी अडवून शिवीगाळ सुरू केली. त्यानंतर अक्षयला खाली पाडून धारदार चाकूने गळा, छातीवर वार करून केले. तर एकाने त्यांच्या डोक्यात दगड घातला. अक्षय याच्याजवळील मोबाईल, दीड लाख रुपये सोन्याची चैन हिसकावून नेली. या घटनेची माहिती मिळताच बंडगार्डन पोलिसांनी पसार झालेल्या आरोपींना नाना पेठेतून पकडले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.