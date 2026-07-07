पुणे

Railway Services Disrupted : रेल्वे सेवा विस्कळित; ८० हजार प्रवाशांना सहा कोटींचा परतावा

कर्जत-लोणावळा रेल्वे मार्गावर सोमवारी (ता. ६) दरड कोसळल्यामुळे अनेक रेल्वे गाड्या रद्द कराव्या लागल्या. काही गाड्या अर्ध्या मार्गावरून परतविण्यात आल्या.
Railway Services Disrupted by landslide

Railway Services Disrupted by landslide

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - कर्जत-लोणावळा दरम्यान दरड कोसळून रेल्वे वाहतूक विस्कळित झाल्यानंतर प्रवास रद्द झालेल्या सुमारे ८० हजार प्रवाशांना मध्य रेल्वेने तातडीने ५ कोटी ९१ लाख रुपयांचा परतावा दिला. एकाच दिवशी ७९ हजार ७४७ प्रवाशांना परतावा देण्यात आला असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत परतावा मिळालेल्या प्रवाशांची संख्या आणि वितरित रक्कम जवळपास दुप्पट झाली आहे.

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