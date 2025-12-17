पुणे

Pune Railway Police : उद्यान एक्सप्रेसमध्ये नवविवाहित दांपत्याची १० लाखांची चोरी; चोर मोहोळ येथे गजाआड!

Udyan Express Theft : उद्यान एक्सप्रेसमधील नवविवाहित दांपत्याची दागिने व मौल्यवान वस्तू चोरी करणाऱ्या आरोपीस मोहोळ येथे अटक करण्यात आली. पुणे लोहमार्ग पोलिसांनी ९.६८ लाखांचा ऐवज हस्तगत केला.
Sakal

प्रफुल्ल भंडारी
Updated on

दौंड : बेंगळुरू - मुंबई उद्यान एक्सप्रेस मधील एका नवविवाहित दांपत्याचे एकूण १० लाख रूपयांचे दागिने व चीजवस्तू चोरणार्या चोरास मोहोळ येथे अटक करण्यात आली आहे. पुणे लोहमार्ग पोलिसांनी चोरीस गेलेल्या ऐवज पैकी ९ लाख ६८ हजार रूपयांचा ऐवज हस्तगत केला आहे. बेंगळुरू - मुंबई उद्यान एक्सप्रेसने भाविक ललीतकुमार जैन ( वय २६ , रा. भायखळा, मुंबई ) हा १५ डिसेंबर रोजी आपल्या पत्नीसह बेंगळुरू ते मुंबई असा प्रवास करीत होते.

