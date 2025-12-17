Pune Railway Police : उद्यान एक्सप्रेसमध्ये नवविवाहित दांपत्याची १० लाखांची चोरी; चोर मोहोळ येथे गजाआड!

दौंड : बेंगळुरू - मुंबई उद्यान एक्सप्रेस मधील एका नवविवाहित दांपत्याचे एकूण १० लाख रूपयांचे दागिने व चीजवस्तू चोरणार्या चोरास मोहोळ येथे अटक करण्यात आली आहे. पुणे लोहमार्ग पोलिसांनी चोरीस गेलेल्या ऐवज पैकी ९ लाख ६८ हजार रूपयांचा ऐवज हस्तगत केला आहे. बेंगळुरू - मुंबई उद्यान एक्सप्रेसने भाविक ललीतकुमार जैन ( वय २६ , रा. भायखळा, मुंबई ) हा १५ डिसेंबर रोजी आपल्या पत्नीसह बेंगळुरू ते मुंबई असा प्रवास करीत होते. .४ डिसेंबर रोजी भाविक याचे लग्न झाले व तो १५ डिसेंबर रोजी मुंबईला उद्यान एक्सप्रेसच्या आरक्षित डब्यात कुटुंबासह परतत होते. उद्यान एक्सप्रेसने १६ डिसेंबर रोजी सोलापूर रेल्वे स्थानक सोडल्यानंतर त्यांना त्यांची वरच्या बर्थवर ठेवलेली लॅपटॅाप असलेली सॅकबॅग चोरीला गेल्याचे लक्षात आले. बॅग मध्ये सात तोळे वजनाचे सोन्याचे ब्रेसलेट, दोन आयफोन मोबाइल, एक अॅपल कंपनीचा लॅपटॅाप व रोख ३३ हजार रूपये, असा एकूण १० लाख १९ हजार रूपयांचा ऐवज होता..Pune Accident : पुण्यातील अपघाताची मालिका काही थांबेना! मध्यरात्री सात ते आठ गाड्यांचा विचित्र अपघात; पाहा VIDEO .दरम्यान भाविक जैन यांनी दौंड रेल्वे स्थानक येथे उतरून दौंड लोहमार्ग पोलिसांना या चोरीविषयी माहिती दिली. दौंड लोहमार्ग पोलिस व पुणे लोहमार्ग पोलिस दलाच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने तातडीने तपास सुरू केला. तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे लॅपटॅाप सॅकबॅग चोरणारा हा पुणे - सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गाने सोलापूरच्या दिशेने प्रवास करीत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली..पुणे लोहमार्ग पोलिसांनी प्राप्त माहितीच्या आधारे राष्ट्रीय महामार्गावरील कुरकुंभ, मळद, स्वामी चिंचोली, भिगवण, लोणी , इंदापूर , टेंभूर्णी, मोहोळ पर्यंत वाहनाचा पाठलाग केला. अखेर मोहोळ ( जि. सोलापूर) येथे मंचर - अक्कलकोट एसटी बस संशयावरून थांबवून तपासणी केली असता पोलिस पथकाला एक तरूण संशयास्पद हालचाली करताना आढळला. त्याला ताब्यात घेऊन झडती घेतली असता त्याच्याकडे दोन आयफोन मोबाइल, सोन्याचे ब्रेसलेट व रोख ३३ हजार रूपये आढळून आले. लोहमार्ग पोलिसांनी सखोल चौकशी केली असता त्याचे नाव चन्नावीर बसवराज रामशेट्टी ( वय २७ , रा. आळंद सूर, जि. कलबुर्गी, कर्नाटक) असल्याचे निष्पन्न झाले. चोरीस गेलेल्या अॅपल कंपनीचा लॅपटॅापचा शोध लागलेला नाही..पुणे लोहमार्ग पोलिस दलाच्या अधीक्षक अश्विनी सानप यांच्या मार्गदर्शनाखाली अपर अधीक्षक रोहिदास पवार, उप अधीक्षक मनोजकुमार यादव, निरीक्षक राजेंद्र गायकवाड, सहायक निरीक्षक बाळासाहेब अंतरकर, सहायक उप निरीक्षक धनंजय वीर, हवालदार आनंद वाघमारे, कोंगे अंमलदार नरेंद्र पवार, आकाश चव्हाण, सजित जगताप, संदीप उसरे, चालक संदीप काकडे, आदींनी या तपासात भाग घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.