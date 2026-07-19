Maharashtra Rain: महाराष्ट्रात पुन्हा पावसाचा जोर वाढणार! विदर्भ, मध्य महाराष्ट्रात ‘येलो अलर्ट’; विजांसह वादळी पावसाचा इशारा

पुणे: कोकण, घाटमाथा, मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भात पावसाच्या हलक्या ते जोरदार सरींनी हजेरी लावली आहे. उद्या (ता. १९) विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र आणि जोरदार वारा, विजांसह वादळी पावसाची शक्यता असल्याने ‘येलो अलर्ट’ देण्यात आला आहे. उर्वरित मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात विजांसह हलक्या पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे..झारखंड आणि पश्चिम बंगालमधील कमी दाबाचे क्षेत्र निवळले असून, या भागात समुद्र सपाटीपासून ४.५ किलोमीटर उंचीपर्यंत चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे. मॉन्सूनचा आस असलेला कमी दाबाचा पट्टा पंजाबच्या अमृतसरपासून कर्नाल, हरदोई, रांची, दिघा ते वायव्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत सक्रिय आहे. .मध्य प्रदेश परिसरावर समुद्र सपाटीपासून ३.१ किलोमीटर उंचीवर आणि दक्षिण ओडिशा परिसरावर ५.८ किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वारे वाहत आहेत. यातच मन्नारचे आखात आणि दक्षिण तमिळनाडू परिसरावर, तसेच उत्तर केरळ परिसरावर समुद्रसपाटीपासून ५.८ ते ७.६ किलोमीटर उंचीदरम्यान चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे..मुंबईत दुपारनंतर पावसाच्या सरीमुंबई शहर आणि उपनगरांत शनिवारी दुपारनंतर ठिकठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाच्या सरी कोसळल्या. सकाळपासून मुंबईकरांना प्रचंड उकाड्याचा सामना करावा लागत होता; मात्र दुपारनंतर अचानक आलेल्या पावसामुळे वातावरणात काहीसा गारवा निर्माण झाल्याने नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. .Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.शनिवारी दुपारच्या सत्रात दक्षिण मुंबईसह दादर, परळ, सायन तसेच पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांतील चेंबूर, घाटकोपर, मुलुंड, अंधेरी आणि बोरिवली या भागांत अधूनमधून पावसाच्या सरी पडत होत्या. शनिवार असल्याने नेहमीच्या तुलनेत कार्यालयीन वर्दळ कमी होती. लोकल सेवा आणि शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील वाहतूक बहुतांश ठिकाणी सुरळीत होती. कुठेही पाणी साचल्याची किंवा वाहतूक कोंडीची मोठी तक्रार नोंदवली गेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.