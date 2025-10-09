Pune Weather Update : पुणे आणि पिंपरीत पुढील दोन दिवस ढगाळ वातावरणाची शक्यता

पुणे : काही दिवसांच्या विश्रांतीनंतर पुण्यात बुधवारी पावसाने दमदार हजेरी लावली. दिवसभर कडक उन्हानंतर सायंकाळी शहराच्या मध्यवर्ती भागासह उपनगर आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात जोरदार पाऊस झाला. पुणे आणि परिसरात पुढील दोन ते तीन दिवस आकाश अंशतः ढगाळ राहून तुरळक ठिकाणी पाऊस पडेल, असा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविला आहे..नैर्ऋत्य मोसमी पावसाची परतीची सीमा बुधवारी स्थिर होती, तर गुजरातच्या उर्वरित भागातून, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशच्या आणखी काही भागांतून आणि महाराष्ट्राच्या काही भागांतून पुढील दोन ते तीन दिवसांत मॉन्सून परतण्यास अनुकूल स्थिती निर्माण झाली आहे, अशी माहिती हवामानशास्त्र विभागाने दिली आहे. त्यामुळे राज्यातून मॉन्सूनचा परतीचा प्रवास लवकरच सुरू होण्याची चिन्हे आहेत..Pune News : विद्यापीठाच्या हिवाळी सत्र परीक्षेसाठी १४ ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज करता येणार.हवामानशास्त्र विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, कोकण-गोव्यात काही ठिकाणी आणि उर्वरित राज्यात तुरळक ठिकाणी पुढील दोन दिवस पावसाची शक्यता आहे. मध्य महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सोलापूरमध्ये मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट यांसह तुरळक ठिकाणी पुढील दोन दिवस हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस होईल, असा अंदाज आहे. राज्यात उर्वरित काही जिल्ह्यांमध्ये हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडेल. पुणे आणि परिसरात पुढील दोन ते तीन दिवस आकाश अंशतः ढगाळ राहील, असा अंदाज हवामानशास्त्र विभागाने दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.