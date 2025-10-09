पुणे

Pune Weather Update : पुणे आणि पिंपरीत पुढील दोन दिवस ढगाळ वातावरणाची शक्यता

Pune Rain : काही दिवसांच्या विश्रांतीनंतर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात बुधवारी पावसाने दमदार हजेरी लावली, तर हवामान विभागाने पुढील दोन-तीन दिवसांत महाराष्ट्रातून मॉन्सूनच्या परतीसाठी अनुकूल स्थिती निर्माण झाल्याचे जाहीर केले आहे.
Pune Weather Update

Pune Weather Update

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : काही दिवसांच्या विश्रांतीनंतर पुण्यात बुधवारी पावसाने दमदार हजेरी लावली. दिवसभर कडक उन्हानंतर सायंकाळी शहराच्या मध्यवर्ती भागासह उपनगर आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात जोरदार पाऊस झाला. पुणे आणि परिसरात पुढील दोन ते तीन दिवस आकाश अंशतः ढगाळ राहून तुरळक ठिकाणी पाऊस पडेल, असा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविला आहे.

Loading content, please wait...
pune
Pimpri Chinchwad
pmc
pune muncipal corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com