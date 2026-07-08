Pune Traffic Issue : पावसामुळे पुणेकर पुन्हा वाहतूक कोंडीत; प्रमुख चौकांमध्ये वाहनांच्या रांगा

Pune roads affected by heavy rainfall: संततधार पावसामुळे बुधवारी सकाळी पुणे शहरातील वाहतूक व्यवस्था पुन्हा एकदा विस्कळीत झाली. कार्यालये, महाविद्यालयांची वेळ आणि पावसामुळे रस्त्यांवर निर्माण झालेली संथ वाहतूक यामुळे शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये वाहनांच्या रांगा लागल्या.गुगल मॅपवरील लाइव्ह ट्रॅफिकनुसार मध्यवर्ती पुण्यासह पूर्व, पश्चिम आणि उपनगरांतील अनेक मार्गांवर वाहने संथगतीने सरकत होती. काही ठिकाणी प्रवाशांना नेहमीपेक्षा अर्धा तास ते ४५ मिनिटे अधिक वेळ प्रवासासाठी खर्च करावा लागला..शिवाजीनगर परिसरातील जंगली महाराज रस्त्यावर बालगंधर्व रंगमंदिराजवळ मोठे झाड कोसळल्याने हा मार्ग काही काळ पूर्णपणे वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला होता. महापालिका आणि अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत झाड हटविण्याचे काम सुरू केले. मात्र, या काळात वाहतूक डेक्कन, फर्ग्युसन महाविद्यालय रस्ता, संभाजी उद्यान परिसर आणि शिवाजीनगरमार्गे वळविण्यात आल्याने पर्यायी मार्गांवरही मोठी कोंडी झाली..गुगल मॅपवरील वाहतूक स्थितीत शहरातील अनेक प्रमुख रस्ते लाल आणि गडद लाल रंगात दिसत होते. अनेक ठिकाणी वाहनांना सिग्नल ओलांडण्यासाठी दोन ते तीन सिग्नल संपण्याची प्रतीक्षा करावी लागत होती. सकाळी आठ ते अकरा या वेळेत वाहतुकीवरील ताण सर्वाधिक असल्याचे चित्र दिसून आले.वाहतूक पोलिसांनी प्रमुख चौकांमध्ये अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करून वाहतूक सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला. झाड पडलेल्या भागात महापालिका, अग्निशमन दल आणि वाहतूक पोलिसांनी संयुक्तपणे काम करून मार्ग लवकरात लवकर खुला करण्याचे प्रयत्न केले..पूर्व भागातील नगर रस्ता, खराडी, मुंढवा, कल्याणीनगर आणि येरवडा परिसरात आयटी कंपन्यांमध्ये जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे वाहतुकीचा ताण वाढला होता. तर हडपसर, मगरपट्टा, फुरसुंगी आणि सोलापूर रस्त्यावर कार्यालयीन गर्दीमुळे वाहनांचा वेग अत्यंत कमी झाला. पश्चिम भागातील कर्वे रस्ता, पौड रस्ता, बाणेर रस्ता, औंध-विद्यापीठ रस्ता आणि सेनापती बापट रस्त्यावरही संथ वाहतूक सुरू होती..प्रमुख चौकांमध्ये सर्वाधिक कोंडी -बुधवारी सकाळी शिवाजीनगर चौक, बालगंधर्व चौक, नळस्टॉप चौक, संगमवाडी चौक, मुंढवा चौक, खराडी बायपास जंक्शन, हडपसर गाडीतळ चौक, येरवडा गोल चौक, चांदणी चौक, नाशिक फाटा आणि दापोडी परिसरात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली.या मार्गावरील वाहतूक मंदावली -जंगली महाराज रस्ता, सेनापती बापट रस्ता, कर्वे रस्ता, नगर रस्ता, सिंहगड रस्ता, पुणे-सातारा रस्ता, सोलापूर रस्ता, बाणेर रस्ता, औंध-विद्यापीठ रस्ता, मुंढवा पूल, नॉर्थ मेन रोड, कोरेगाव पार्ककडे जाणारे मार्ग तसेच विमाननगरकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर वाहनांचा वेग अत्यंत मंद होता..पाणी साचल्याचाही परिणाम -शहरातील काही सखल भागांमध्ये पावसाचे पाणी साचल्याने वाहनचालकांना सावधगिरीने वाहने चालवावी लागत होती. काही ठिकाणी खड्ड्यांमध्ये पाणी साचल्यामुळे वाहनांचा वेग आणखी कमी झाला. दुचाकीस्वारांना सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागला. पीएमपीएमएल बस, शालेय बस आणि मालवाहू वाहनांमुळे काही ठिकाणी वाहतुकीचा ताण अधिक वाढला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.