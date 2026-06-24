पुणे

ग्राफिक्ससाठी पावसाची आकडेवारी

ग्राफिक्ससाठी पावसाची आकडेवारी
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ग्राफिक्ससाठी पावसाची आकडेवारी :
२४ जूनपर्यंत झालेला पाऊस मिली मिटरमध्ये, कंसात पावसाची टक्केवारी
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मंगळवेढा : ३१.७ (४४.५)
माळशिरस : ८१.९ (९०.६)
सांगोला : ५०.३ (६१.७)
पंढरपूर : ३३.८ (४०.६)
करमाळा : ८१.६ (१०२.८)
माढा : ४६.२ (५९.१)
मोहोळ : ३८.१ (५२.३)
अक्कलकोट : ३१.८ (३९.०)
बार्शी : ५५.१ (६४.२)
दक्षिण सोलापूर : २१.६ (२९.८)
उत्तर सोलापूर : २८.१ (३०.३)
एकूण : ४७.१ (५७.४)
-----पूर्ण---प्रमोद बोडके---

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