पुणे : सत्तेमध्ये सौंदर्यदृष्टी असायला पाहिजे, तेव्हाच शहरं सुंदर दिसतात असं विधान मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केलं आहे. जागतिक आर्किटेक्टदिनानिमित्त पुण्यात आयोजित कार्यक्रमात प्रसिद्ध लेखक दीपक करंजीकर यांनी राज ठाकरे यांची मुलाखत घेतली. यावेळी राज ठाकरे यांनी चौफेर टोलेबाजी केली. (Raj Thackeray Pune Interview an International Architect day Power must have aesthetic vision says Raj Thackeray)

राज ठाकरे म्हणाले, शहरं सुंदर दिसण्यासाठी मुळात सौंदर्यदृष्टी सत्तेत असायला पाहिजे, तरच ती खाली उतरते. नाहीतर तुम्ही खाली कितीही टाहो फोडा, त्याचा काहीही उपयोग नाही. महापालिकेत टाऊन प्लॅनिंगमध्ये इंजिनिअरला महत्व आहे पण आर्किटेक्टला नाही. आपल्याकडं सौंदर्यदृष्टीचा अभाव आहे त्याकडं राज्यकर्त्यांचं लक्ष नाही. आपल्याकडं रस्ते बांधले जातात पण कोणत्या प्रकारचे रस्ते बांधायला हवेत याचा विचार केला जात नाही. फक्त आहेत पैसे म्हणून रस्ते बांधले जातात.

मी एका चांगल्या शहरात जगतो आहे असं जर मला वाटलं तर त्या जगण्याला अर्थ आहे. कारण तुम्ही रस्त्यानं जात असताना खड्ड्यात पाय पडतो, आणकी काय काय होतं. त्याला काय अर्थ आहे याला जगायचं म्हणून जगतोय असं वाटतं. लोक परदेशात का जातात? तर त्यांना या चांगल्या सुविधा मिळतात म्हणून जातात. गाडगेबाबांच्या राज्यात आपल्याला लोकांना स्वच्छता शिकवावी लागते.

पुणे आता कुठं राहिलं आहे. हिंजवडीचं पुणे वेगळं, विमानगरचं वेगळं याचं कारण म्हणजे राज्यकर्त्यांचं शहरांकडं लक्षच नाही. टाऊनप्लानिंगंच कोणाला काही घेणं देणं नाही.