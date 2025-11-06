पुणे
Raj Thackeray : इथे कशाला टाईमपास करतोस? राज ठाकरेंनी पिट्याभाईला झापलं, मनसेच्या पुण्यातील बैठकीची Inside Story
Raj Thackeray Pune Meeting: पुण्यातील मनसे संघटनाची पडताळणी, कार्यकर्त्यांच्या निष्क्रियतेवर राज ठाकरे यांचा थेट संताप; आगामी निवडणुकांपूर्वी पक्षात शिस्त व जवाबदारीची पुनर्बांधणी करण्याची शक्यता
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज पुण्यातील शाखाध्यक्ष आणि पदाधिकाऱ्यांची कठोर कानउघडणी केली. शहरातील संकल्प हॉलमध्ये पार पडलेल्या बैठकीत राज ठाकरे यांनी पक्षाच्या कामगिरीबाबत नाराजी व्यक्त करत पदाधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावले. विशेष म्हणजे, मुळशी पॅटर्न फेम रमेश परदेशी उर्फ पिट्या यांना सोशल मीडिया पोस्टवरून थेट फटकारले गेले.