पुणे

Rajasthan Kawad Yatra: राजस्थानच्या कावड यात्रेत महाराष्ट्राचा निनाद; तृतीयपंथीय ‘शिखंडी’ ढोल-ताशा पथकाचे दमदार वादन

राजस्थानातील कावड यात्रेत तृतीयपंथीयांच्या ‘शिखंडी’ ढोल-ताशा पथकाचे दमदार वादन; महाराष्ट्राच्या लोकपरंपरेचा निनाद भीलवाड्यात घुमला
Members of Maharashtra’s ‘Shikhndi’ transgender dhol-tasha troupe perform during the Kavad Yatra 2026 in Bhilwara, Rajasthan, showcasing Maharashtra’s vibrant traditional musical culture.

Members of Maharashtra’s ‘Shikhndi’ transgender dhol-tasha troupe perform during the Kavad Yatra 2026 in Bhilwara, Rajasthan, showcasing Maharashtra’s vibrant traditional musical culture.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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प्रज्वल रामटेके

पुणे : महाराष्ट्राची पारंपरिक ढोल-ताशा संस्कृती राजस्थानच्या भूमीवर पोहोचवत भारतातील पहिले तृतीयपंथीयांचे ढोल-ताशा पथक ‘शिखंडी’ने भीलवाडा येथे झालेल्या ‘कावड यात्रा २०२६’मध्ये दमदार वादन सादर केले. नर्मदेश्वर महादेव मंदिर येथे झालेल्या या सादरीकरणाने यात्रेतील वातावरण भक्तिमय आणि उत्साहपूर्ण झाले.

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