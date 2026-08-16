Rajasthan Kawad Yatra: राजस्थानच्या कावड यात्रेत महाराष्ट्राचा निनाद; तृतीयपंथीय ‘शिखंडी’ ढोल-ताशा पथकाचे दमदार वादन

प्रज्वल रामटेकेपुणे : महाराष्ट्राची पारंपरिक ढोल-ताशा संस्कृती राजस्थानच्या भूमीवर पोहोचवत भारतातील पहिले तृतीयपंथीयांचे ढोल-ताशा पथक ‘शिखंडी’ने भीलवाडा येथे झालेल्या ‘कावड यात्रा २०२६’मध्ये दमदार वादन सादर केले. नर्मदेश्वर महादेव मंदिर येथे झालेल्या या सादरीकरणाने यात्रेतील वातावरण भक्तिमय आणि उत्साहपूर्ण झाले..कावड यात्रेनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ‘शिखंडी’ पथकाने तालबद्ध वादनातून महाराष्ट्राच्या लोकपरंपरेचे दर्शन घडविले. ढोलाचा निनाद आणि ताशांचा कडकडाट यामुळे परिसर दुमदुमून गेला. वादकांचा उत्साह आणि जोश पाहून राजस्थानमधील नागरिक तसेच यात्रेकरूंनीही सादरीकरणाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला..‘शिखंडी’ पथकाच्या माध्यमातून तृतीयपंथीयांना सांस्कृतिक क्षेत्रात व्यासपीठ मिळण्याबरोबरच महाराष्ट्राची ढोल-ताशा परंपरा विविध ठिकाणी पोहोचविण्याचे काम केले जाते. राजस्थानमध्ये वादन करण्याचा अनुभव पथकातील वादकांसाठी विशेष आणि अभिमानास्पद ठरला. या निमित्ताने महाराष्ट्राची लोककला आणि राजस्थानची सांस्कृतिक परंपरा यांचा अनोखा संगम पाहायला मिळाला. या वादनात ‘शिखंडी’ पथकाची संस्थापक मनस्वी गोईलकर, श्याम कोन्नूर, तेजू पुणेकर, ‘शिवप्रताप ढोल-ताशा पथका’चे अध्यक्ष आशुतोष भोकरे आणि केदार देशपांडे यांच्यासह पथकातील वादक सहभागी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.