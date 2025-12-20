Rajgad Honey Bee Attack : पर्यटकांच्या परफ्युमचा वास अन् मधमाशा चवताळल्या; अनेक पर्यटक हल्ल्यात जखमी!

वेल्हे,(पुणे) : पुरातत्व विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांकडे दुर्लक्ष करत निसर्गाचे नियम मोडत अनेक अति उत्साही पर्यटकांमुळे गेल्या तीन महिन्यांमध्ये किल्ले राजगड(ता.राजगड) वर चार ते पाच वेळा मधमाशांच्या हल्ल्यामध्ये दोनशेहून अधिक पर्यटक जखमी झाल्याच्या गंभीर घटना घडल्या असून आज शनिवार (ता.20) रोजी पुन्हा या घटनेची पुनरावृत्ती होऊन वीस ते पंचवीस पर्यटकांवर हल्ला झाल्याची घटना घडली आहे..किल्ले राजगडावरील सुवेळा माचीवर दुपारच्या सुमारास वीस ते पर्यटकांवर मधमाशांचा हल्ला झाल्याची माहिती पुरातत्त्व विभागाचे किल्लेदार दादू वेगरे व बापू साबळे यांनी दिली. यामध्ये गंभीर जखमी झालेल्या सात ते आठ पर्यटकांना वेल्हे(ता.राजगड) नसरापूर(ता.भोर) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले असून इतर पर्यटक किरकोळ जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे..Pune: मेट्रो प्रवाशांसाठी अलर्ट! कच्चे मांस आणि सुके मासे घेऊन प्रवास केल्यास ट्रेनमध्ये ‘नो एंट्री’; कठोर नियम लागू.पुरातत्व विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सुवेळा माची वरती कराड व मुंबई येथील पर्यटनासाठी आलेले पर्यटकांमधील एका महिला पर्यटकांना सुगंधी द्रव्य (परफ्युम) च्या वासामुळे मधमाशा चवताळल्या आणि पर्यटकांवर आग्या मोहोळाने हल्ला केला अनेकांना चावा घेतल्याने आरडाओड सुरू झाली जीव वाचवण्यासाठी पर्यटक सैरावैरा पळु लागले. यामध्ये जखमी पर्यटकांनी 108 क्रमांकाच्या रुग्णवाहिकेस संपर्क साधला त्याच बरोबर अधिक गंभीर जखमी झालेल्या पर्यटकांना पुरातत्व विभागाचे कर्मचारी दादू वेगरे, बापू साबळे ,दीपक पिलावरे, बाळू हिरवे ,पोलीस पाटील नाना दरडिगे, तसेच इतर पर्यटकांच्या मदतीने बेशुद्ध झालेल्या पर्यटकांना गडावरून खाली आणण्यात आले..दरम्यान वेल्हे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये अविनाश चव्हाण (वय. 25 )व गणेश चव्हाण (वय. 28 ) दोघेही राहणार साजूर (ता. कराड) वेल्हे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये उपचार चालू असल्याची माहिती डॉ. चंद्रकांत भोईटे यांनी दिली. तर इतर पर्यटकांवर भोर तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर उपचार चालू आहेत..गडावरती गेल्या काही महिन्यांपासून आवश्यक ती काळजी न घेतल्यामुळे तसेच पुरातत्व विभागाच्या सूचना निसर्ग अधिवासाचे नियम न पाळल्याने अनेक पर्यटक जखमी होणे गंभीर जखमी होणे अथवा मृत्यूमुखी पडण्याच्या घटना घडत आहे या पार्श्वभूमीवर पुरातत्व प्रशासनाकडून तसेच स्थानिक प्रशासनाकडून सुट्टीच्या दिवशी गडांच्या खाली पर्यटकांच्या तपासण्या तसेच मार्गदर्शक सूचना देऊनच पर्यटकांना गडावर पाठवल्यास गडावरती होणाऱ्या दुर्घटनांना आळा बसू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.