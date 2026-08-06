पुणे

Rajgad Khopadewadi funeral crisis: राजगड परिसरातील खोपडेवाडीत ताडपत्रीखाली अंत्यसंस्कार; स्मशानभूमीअभावी ग्रामस्थांचा संताप उफाळला

राजगड तालुक्यातील खोपडेवाडीत स्मशानभूमीअभावी भर पावसात ताडपत्रीखाली अंत्यसंस्कार; वर्षानुवर्षे प्रलंबित मागण्यांकडे प्रशासन व लोकप्रतिनिधींचा कानाडोळा
Residents of remote Khopadewadi village near Rajgad Fort were forced to perform a funeral under a tarpaulin in heavy rain due to the absence of a crematorium, highlighting the lack of basic infrastructure in the region.

Residents of remote Khopadewadi village near Rajgad Fort were forced to perform a funeral under a tarpaulin in heavy rain due to the absence of a crematorium, highlighting the lack of basic infrastructure in the region.

Sakal

मनोज कुंभार
Updated on

वेल्हे (पुणे) : राजगड तालुक्यातील खोपडेवाडी गावात भर पावसात स्मशानभूमी अभावी नागरिकांची मृत्यूनंतरही परवड सुरू आहे. ताडपत्रीखाली अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ बुधवार (ता.०५) रोजी आली असून ग्रामस्थांची अनेक वर्षापासून ची मागणी लोकप्रतिनिधींच्या व प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे प्रलंबित असल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

Loading content, please wait...
funeral
funeral service challenges
Urmiladevi Patankar funeral details
funeral announcements
Nitin Kirdat funeral details
funeral arrangements Bhujing
traditional funeral rites in Maharashtra
Marathi News Esakal
www.esakal.com