Rajgad Khopadewadi funeral crisis: राजगड परिसरातील खोपडेवाडीत ताडपत्रीखाली अंत्यसंस्कार; स्मशानभूमीअभावी ग्रामस्थांचा संताप उफाळला

वेल्हे (पुणे) : राजगड तालुक्यातील खोपडेवाडी गावात भर पावसात स्मशानभूमी अभावी नागरिकांची मृत्यूनंतरही परवड सुरू आहे. ताडपत्रीखाली अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ बुधवार (ता.०५) रोजी आली असून ग्रामस्थांची अनेक वर्षापासून ची मागणी लोकप्रतिनिधींच्या व प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे प्रलंबित असल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त करण्यात येत आहे..राजगड किल्ल्याच्या परिसरामध्ये खोपडेवाडी गाव आहे या गावातील ज्येष्ठ महिला बाळाबाई लक्ष्मण जोरकर वय वर्ष 80 यांचा मृत्यू मंगळवार (ता.04) रोजी सायंकाळच्या सुमारास झाला. मात्र रात्रभर जोरदार पडत असलेल्या पावसामुळे त्यांच्यावर दुसऱ्या दिवशी बुधवारी अंत्यसंस्कार करण्याची तयारी ग्रामस्थांनी केली मात्र परिसरामध्ये मुसळधार पडत असलेल्या पावसामुळे अंत्यविधी करण्यास मोठी अडचण निर्माण होत होती मात्र पाऊस उघडत नसल्याचे व अंत्यविधी करण्यास मोठी अडचण निर्माण होत असल्याने अखेरीस ग्रामस्थांनी सरनावरती ताडपत्री धरून मृतदेहास अग्नी देण्यात आला. पावसामुळे अग्नी दिलेला मृतदेह विझू नये यासाठी नातेवाईकांनी तसेच ग्रामस्थांनी पेटलेल्या सरणावरती ताडपत्री धरून अंत्यविधी पार पाडला..छत्रपती शिवाजी महाराजांची 26 वर्षाहून अधिक राजधानी राहिलेल्या किल्ले राजगडच्या परिसरामध्ये घडलेली घटना तर शहरामध्ये विकासाच्या नावावर हजारो कोटी रुपये शासन खर्च करत असताना ग्रामीण भागातील ऐतिहासिक भूमीमधील नागरिकांची मूलभूत सुविधांपासून अद्यापही परवड होत असताना दिसत आहे ग्रामीण भागामध्ये विकास म्हणजे काय हे अद्यापही नागरिकांना समजले नसून रस्ता, लाईट ,पाणी, स्मशानभूमी या गोष्टींसाठी होणारी परवड अत्यंत वेदनादायी असल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली..1) अंत्यविधीसाठी स्मशानभूमी नसल्याने ओढ्याच्या बाजूला भर पावसात अंत्यविधी करावा लागतो याबाबत शासनाकडे वेळोवेळी मागणी करूनही निधी मिळाला नाही.शांता हनुमंत पिलावरे, माजी ग्रामपंचायत सदस्य, मेट पिलावरे, ग्रुप ग्रामपंचायत.2) मेट पिलावरे ग्रुप ग्रामपंचायतीमध्ये खोपडेवाडी हे गाव असून या गावांमध्ये अनेक मूलभूत सुविधा शासनाकडून अद्यापही उपलब्ध झाल्या नाही भर पावसात ताडपत्री खाली अंत्यविधी करावा लागतो हे आमचे दुर्दैव आहे.तानाजी कोंडीबा कचरे, सामाजिक कार्यकर्ते खोपडेवाडी.3) किल्ले तोरणा व राजगड परिसरात मधील दुर्गम गावांमध्ये अद्यापही मूलभूत सुविधांपासून नागरिक वंचित असून ताडपत्री खाली अंत्यविधी करावा लागतो ही मृत नातेवाईकांसाठी व ग्रामस्थांसाठी दुर्दैवी घटना असून या परिसरामध्ये उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.अनिल पारठे, उपतालुकाप्रमुख, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.