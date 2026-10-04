पुणे

गडकोटांवर उमललेली विविध प्रकारची फुले व धुक्याची चादर; ऐतिहासिक वास्तू पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी

सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये पर्यटकांचा उत्साह शिगेला; सुरक्षेसाठी वैद्यकीय पथक नेमण्याची नागरिकांची मागणी.
Various Flowers Blooming on Forts and Blanket of Fog; Tourists Crowd to See Historical Monuments

Various Flowers Blooming on Forts and Blanket of Fog; Tourists Crowd to See Historical Monuments

Sakal

मनोज कुंभार
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वेल्हे : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ऐतिहासिक वैभवची साक्ष देणाऱ्या किल्ले राजगड व तोरणा गडावर वेगवेगळी प्रकारची फुले बहरली असून हिरवाईचा शालू नेसलेल्या सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा धुक्यात हरवलेले गडकोट व सलग आलेल्या सुट्ट्यांमुळे पर्यटकांनी मोठी गर्दी केली.

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