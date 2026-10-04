गडकोटांवर उमललेली विविध प्रकारची फुले व धुक्याची चादर; ऐतिहासिक वास्तू पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी

वेल्हे : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ऐतिहासिक वैभवची साक्ष देणाऱ्या किल्ले राजगड व तोरणा गडावर वेगवेगळी प्रकारची फुले बहरली असून हिरवाईचा शालू नेसलेल्या सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा धुक्यात हरवलेले गडकोट व सलग आलेल्या सुट्ट्यांमुळे पर्यटकांनी मोठी गर्दी केली..छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 1648 मध्ये बांधलेल्या आणि जगभरातील डोंगरी किल्ल्यात उत्कृष्ट स्थापत्य शैलीचा जिवंत ठेवा पाहण्यासाठी व किल्ले राजगडाचा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीमध्ये समावेश केल्यानंतर हजारो पर्यटक देश विदेशातून किल्ले राजगड व तोरणागडावर पावसाळ्यापासून दिवाळीपर्यंत येत असतात. त्यातच सलग आलेल्या सुट्टीमुळे पर्यटकांची संख्या रोडावते..सुमारे पंचवीस वर्षाहून अधिक काळ हिंदवी स्वराज्याची राजधानी राहिलेल्या राजगडावर त्या काळात राजपरिवाराचे वास्तव्य होते. शिवरायांची राजसदर, राजवाडा, राजमाता जिजाऊंचीफ निवासस्थान , आदी ऐतिहासिक वाड्यांचे अवशेष गडावर आहे. त्यातच सद्यस्थितीला गडाला नैसर्गिक सौंदर्य प्राप्त झाले असून गडावरती सोनकी, तेरडा, कुर्डू, अशा अनेक फुलांनी राजगड, तोरणा किल्ला फुलून गेला असून गडांवरती असलेल्या संजीवनी माची, सुवेळा माची, बालेकिल्ला, ऐतिहासिक देवदेवतांची मंदिरे पद्मावती, राणी वसा ,चंद्रकोर टाके, पर्यटकांना मोहनी घालत आहेत..सलग आलेल्या सुट्टीमुळे किल्ले राजगडावर शेकडो पर्यटक येत असून पर्यटकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून अथवा कोणतीही दुर्घटना घडल्यास प्रशासनाच्या वतीने या ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे पथक तसेच ॲम्बुलन्स व रेस्क्यू टीम तसेच पोलिस यांचे संयुक्तीक पथक या ठिकाणी असावे अशी मागणी पर्यटकांसह परिसरातील नागरिकांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.