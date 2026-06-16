Velhe Infant Death: राजगड तालुक्यात डोंगराळ भागात नवजात अर्भकाचा मृतदेह; वेल्हे पोलिसांकडून पालकांचा शोध सुरू

वेल्हे : राजगड तालुक्यातील मौजे कानंद येथील डिंगळी डोंगर परिसरात आमगोळीच्या एका झाडाजवळ अंदाजे एक दिवसांच्या स्त्री जातीच्या नवजात अर्भकाचा मृतदेह बेवारस अवस्थेत आढळून आल्याने खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी वेल्हे पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला असल्याची माहिती वेल्हे पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी किशोर शेवते यांनी दिली..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवार (ता.16) रोजी सकाळी संबंधित ठिकाणी नवजात अर्भक आढळल्याची माहिती वेल्हे पोलीस स्टेशनला मिळाली. माहिती मिळताच सहाय्यक पोलीस निरीक्षक किशोर शेवते व पोलीस पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. अर्भकाला तातडीने ताब्यात घेऊन ग्रामीण रुग्णालय, वेल्हे येथे आणण्यात आले. मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणीअंती अर्भकाला मृत घोषित केले..त्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे येथे पाठविण्यात आला आहे. या प्रकरणी वेल्हे पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून अर्भकाला त्या ठिकाणी सोडून देणाऱ्या व्यक्ती अथवा पालकांचा शोध सुरू आहे..तपासाचा भाग म्हणून परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज, साक्षीदारांची माहिती तसेच इतर तांत्रिक बाबींची पडताळणी केली जात आहे. पोलिसांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, या अर्भकाबाबत किंवा त्याच्या पालकांबाबत कोणतीही माहिती असल्यास वेल्हे पोलीस ठाण्यातील 02130-221233 या दूरध्वनी वर संपर्क साधावा. माहिती देणाऱ्याची ओळख गोपनीय ठेवण्यात येईल, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.