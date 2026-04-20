Sahitya Akademi Puraskar: ‘काळ्यानिळ्या रेषा’तील पात्रांचा सन्मानच साहित्य अकादमी पुरस्कार : मसापतर्फे पुण्यात राजू बाविस्करांचा गौरव

पुणे ः ''शिक्षणामुळे माझे आयुष्य बदलले. चित्रकलेत माझ्या कल्पना मांडताना मर्यादा येत होत्या, म्हणून मग मी शब्दांकडे वळलो. त्यातून 'काळ्यानिळ्या रेषा' हे पुस्तक आकारास आले. साहित्य अकादमी पुरस्कार हा पुस्तकातील पात्रांचा सन्मान आहे'', अशी भावना लेखक-चित्रकार राजू बाविस्कर यांनी सोमवारी व्यक्त केली. .महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे (मसाप) यांच्यातर्फे बाविस्कर यांना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिळाल्याबद्दल पुण्यात प्रथमच सत्कार करण्यात आला, त्यावेळी सत्काराला उत्तर देताना ते बोलत होते. यावेळी राजहंस प्रकाशन संस्थेला एका वर्षात १०० पुरस्कार प्राप्त झाल्याबद्दल 'राजहंस'चे संचालक दिलीप माजगावकर यांचाही सन्मान करण्यात आला. 'काळ्यानिळ्या रेषा' पुस्तकाच्या द्वितीय आवृत्तीचेही प्रकाशन झाले..याप्रसंगी ज्येष्ठ साहित्यिक-अभ्यासक डॉ. सदानंद मोरे, राजहंस प्रकाशनाचे संपादक डॉ. सदानंद बोरसे, पुणे पुस्तक महोत्सवाचे मुख्य संयोजक राजेश पांडे, मसापचे अध्यक्ष योगेश सोमण, कोषाध्यक्ष प्रदीप निफाडकर, कार्यवाह सुनील महाजन आदी उपस्थित होते. ''चित्रकलेच्या क्षेत्रात असल्यामुळे साहित्य क्षेत्रातील जाणकारांशी जवळून संबंध आला. त्यांच्यामुळे चांगली पुस्तके हातात पडली, याबाबत मी नशीबवान आहे'', असे बाविस्कर म्हणाले..माजगावकर म्हणाले, ''मसापची जन्मभूमी ही राजहंस प्रकाशनाची कर्मभूमी आहे. त्यामुळे मसापतर्फे होणाऱ्या सत्काराचा आनंद वेगळा आहे. प्रकाशन संस्थेचा चेहरा हा त्यांच्या लेखकांचा आणि प्रकाशित केलेल्या पुस्तकांचा असतो. त्यामुळे राजहंस प्रकाशनाचा आणि माझा आज होत असलेला हा सन्मान राजहंस प्रकाशनाच्या सर्व लेखकांचा, संपादकांचा, मुद्रितशोधकांचा आहे.''.आकलन वाढवणारे 'काळ्यानिळ्या रेषा'डॉ. सदानंद मोरे म्हणाले, ''कलेमधील भारतीयत्व काय आहे, हे शोधण्याचा अनेकांनी सैद्धांतिक स्तरावर प्रयत्न केला. परंतु सैद्धांतिक विवेचन न करता कलेमधील भारतीयत्व दाखवायचे असल्यास बाविस्कर यांची चित्रे दाखवता येतील. साहित्य आणि चित्रकला या दोन कलांमधील संबंध अतूट आहे. त्याचा प्रत्यय देणारी 'काळ्यानिळ्या रेषा'सारखी पुस्तके आपल्या आकलनात वाढ करणारी, समृद्ध करणारी आहेत.''.