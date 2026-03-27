Pune Baramati Shuttle: पुण्यातून धावली ‘राजमाता जिजाऊ’ शटल; पुणे-बारामती मार्गावरील सेवेला प्रारंभ, महिला सुरक्षेला प्राधान्य!

-प्रसाद कानडे पुणे: राज्य परिवहन महामंडळाची आधुनिक मात्र सामान्य प्रवाशांना परवडणारी 'शटल' दर्जाची बस 'राजमाता जिजाऊ' पुण्यात दाखल झाली आहे. बुधवार (ता. २५)पासून याची पुणे (स्वारगेट)- बारामती सेवेला प्रारंभ झाला. ही सेवा राज्यातील पहिली सेवा ठरली. मंगळवारी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबईत या बसचे लोकार्पण झाले. सेवेचा प्रारंभ मात्र पुण्यातून झाला. लवकरच पुणे विभागात या सेवेचा विस्तार होणार असून, यासाठी सुमारे २५० एसटी बस पुण्यात दाखल होणार आहेत. .Pune Mumbai Expressway: पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील 'मिसिंग लिंक' चे काम पूर्ण; 'या' दिवशी होणार खुला, प्रवासाचा वेळ २५ मिनिटांनी वाचणार!.राज्य परिवहन महामंडळाने सामान्य प्रवाशांच्या गरजा लक्षात घेऊन विशेषतः महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून ही बस तयार केली आहे. ही बस आधुनिक असली तरीही विनावातानुकूलित असल्याने या बसचे तिकीट दर सामान्य प्रवाशांना परवडणारे आहे. एसटी प्रशासनाने यापूर्वी शिवनेरी, शिवाई यांसारख्या बसची सेवा देत एसटी प्रवासाचा दर्जा उंचावला, मात्र सामान्य प्रवाशांना साद घालणारी 'लालपरी'सारख्या बसमध्ये फारसे बदल झाले नाही. 'राजमाता जिजाऊ'च्या निमित्ताने सामान्य प्रवासी विशेषतः ग्रामीण भागातील प्रवासी सेवेचा दर्जा उंचावणार आहे. पुणे विभागाने मुख्यालयाला २५० बसची मागणीचा प्रस्ताव पाठविला असून, येत्या काही महिन्यांत टप्याटप्याने या बस पुणे विभागात दाखल होतील..'राजमाता जिजाऊ' ही बस मंगळवारी रात्री उशिरा स्वारगेट स्थानकात दाखल झाली. बुधवारपासून सेवेला प्रारंभ झाला. पुणे - बारामती मार्गावर ही सेवा सुरू करून अशी सेवा देणारे पुणे विभाग हे राज्यातील पहिले विभाग ठरले आहे. पुणे विभागाने २५० बसचा प्रस्ताव दिला असून, त्या बस टप्याटप्याने दाखल होतील.- अरुण सिया, विभाग नियंत्रक, एसटी विभाग, पुणे.ग्रामीण भागातील एसटी सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी या सेवेचा वापर केला जाईल. पुण्यापासून ७० ते ८० किलोमीटरच्या अंतरावर असणाऱ्या तालुक्यांना या बसद्वारे जोडले जाईल. शटल सेवा असल्याने या गाड्या जलद वाहतूक करतील, परिणामी प्रवाशांच्या वेळेत बचत होईल.-कमलेश धरनाळे, विभागीय वाहतूक अधिकारी, एसटी विभाग, पुणे.'शटल सेवेमुळे' गतिमान सेवाया बसचा वापर केवळ शटल सेवेसाठी होणारग्रामीण भागातून पुण्यात दाखल होणाऱ्या प्रवाशांना कमी वेळेत शहरात दाखल होता येणारही शटल सेवा सकाळी व सायंकाळी असल्याने विविध कामांसाठी पुण्यात दाखल होणाऱ्या प्रवाशांची चांगली सोय होईलग्रामीण भागातील अनधिकृत वाहतुकीला आळा बसेलसार्वजनिक वाहतूक सेवा सक्षम होण्यावर भर.राज्य शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय! सात दिव्यांग शाळांतील विद्यार्थ्यांचे होणार समायोजन; दिव्यांग विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांचे सीईओंना निर्देश...'राजमाता जिजाऊ' बसची वैशिष्ट्येआसन क्षमता : ५६ प्रवासी सध्याच्या बसच्या तुलनेत१६ जागा जास्तसुविधा : डॅशबोर्डवर एक तर बसमध्ये ४ सीसीटीव्ही कॅमेरे, असे एकूण ५ कॅमेरेजीपीएस ट्रॅकिंग, पॅनिक बटण, पब्लिक अनाउन्समेंट सिस्टीम आणि इलेक्ट्रॉनिक मार्ग फलकया गाड्या प्रामुख्याने सकाळी व सायंकाळी (पीक अवर्समध्ये) नोकरदार महिला आणि विद्यार्थिनींच्या सोयीसाठी धावणार आहेत.